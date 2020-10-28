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神秘的X尾燈？Bugatti超跑現身法國賽道測試

記者趙駿宏／綜合報導
Bugatti即將要推出一款全新的Le Mans Hypercar超級跑車，其測試車已經在賽道被捕獲。（取材自autoexpress）
Bugatti即將要推出一款全新的Le Mans Hypercar超級跑車，其測試車已經在賽道被捕獲。（取材自autoexpress）

關於最近Bugatti的傳聞實在太多，但關於是否要被福斯集團拋售這件事則沒有人說得準。但目前唯一確定的是Bugatti即將要推出一款全新的Le Mans Hypercar超級跑車，其測試車已經在賽道被捕獲，且官方已經正式預告，將會於10月28日釋出相關資訊。

近日，媒體於法國的Circuit Paul Ricard賽道，發現了一輛外型極為張狂的超級跑車，依車身設計的形式來看，應該是為了Le Mans利曼賽事所開發的Hypercar，即便全身都佈滿了偽裝貼紙，但車頭經典的馬蹄造型進氣孔還是讓人一眼就認出這是一輛Bugatti。

而原廠也絲毫沒有想隱瞞的意思，不僅在先前就已經釋出神秘的X型尾燈預告圖，還加碼在社群軟體上放上”0.67”的預告圖，並表示10月28日將會揭曉。

就和其他車廠正在開發的Le Mans Hypercar一樣，這台謎樣的Bugatti從頭到尾都具有十分激進的空氣動力設計，其車尾連接著引擎蓋的巨大尾翼配上誇張的後擾流設計和相當科幻的X型尾燈與四出排氣管，在兼顧下壓力、空氣力學的同時也打造出不同與以往的絢麗造型。

在動力方面，最大的可能仍然還是搭載與Chiron和Divo相同的8.0升W16四渦輪增壓引擎。這是因為在最新的Le Mans規則，賽車必須得由量產車提供動力單元。不過要完全符合規則的話，必須得把這顆引擎從1500匹馬力調降至1100匹馬力。

在新的Le Mans規章中還允許賽車在前軸加裝一具電動馬達為前輪提供動力，因此，若Bugatti使用這顆8.0升W16引擎，並放棄道路版車型的四輪驅動系統，改以後輪驅動形式輔以前輪電動馬達，那麼這輛Hypercar將會相當有趣。

原廠先前就已經釋出神秘的X型尾燈預告圖。（圖：Bugatti提供）
原廠先前就已經釋出神秘的X型尾燈預告圖。（圖：Bugatti提供）
這台謎樣的Bugatti從頭到尾都具有十分激進的空氣動力設計。（取材自autoe...
這台謎樣的Bugatti從頭到尾都具有十分激進的空氣動力設計。（取材自autoexpress）

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