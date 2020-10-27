藍寶堅尼Urus臻選訂製系列 重新詮釋SUV之美

全新Urus Graphite Capsule臻選訂製系列與稍早亮相的Pearl Capsule臻選訂製系列同由Lamborghini Centro Stile設計中心所操刀，代表個性化訂製與精湛工藝的巔峰。（圖：Lamborghini提供）

藍寶堅尼Lamborghini Urus臻選訂製系列Graphite Capsule於9月底首度亮相，以絲綢般的消光色系與鮮明對比跳色詮釋內斂且狂放的無羈優雅，重新詮釋Lamborghini Super SUV形隨機能之美。

Graphite Capsule的車色對應其名：Graphite石墨，共有四種深蘊魅惑的消光色系，Bianco Monocerus白、Nero Noctis黑、Grigio Nimbus銀及Grigio Keres灰。作為點睛之筆的亮面對比跳色，可見於前進氣口、車側飾條、後尾翼、輪圈，將Urus標誌的線條紋理烘托得更為銳利。沉穩的霧面色調襯以鮮明跳色，獨具匠心的雙色調視覺體驗形成了搶眼的對比。

Lamborghini Urus重新詮釋Lamborghini Super SUV形隨機能之美。（圖：Lamborghini提供）

Urus Graphite Capsule的內裝設計點亮了其雅致且瀟灑的靈魂。內裝設計呼應車身外觀的雙色對比，首見於Graphite Capsule獨有的雙色麂皮內裝以對比跳色勾勒出運動化的動感線條，對比亮色的菱格紋Q-Citura與Urus logo繡線展現了純粹義式美學，搭配黑色陽極處理鋁合金飾板與廣泛運用的消光碳纖維材質，開展個性化訂製的全新視野。

內裝設計呼應車身外觀的雙色對比，首見於Graphite Capsule獨有的雙色麂皮內裝以對比跳色勾勒出運動化的動感線條，對比亮色的菱格紋Q-Citura與Urus logo繡線展現了純粹義式美學。（圖：Lamborghini提供）

Automobili Lamborghini亞太區CEO Francesco Scardaoni表示，「Lamborghini Urus是一款具有多元性格的Super SUV，駕駛及乘客皆可親自體驗超級跑車的動感活力，全新Urus Graphite Capsule臻選訂製系列無盡的客製選項亦反映其獨特多元性能。Lamborghini將持續為車主及愛好者開拓全新道路，車主將能打造出完美彰顯自我性格以及生活方式的Lamborghini」。

Lamborghini Urus臻選訂製系列Graphite Capsule，以絲綢般的消光色系與鮮明對比跳色詮釋內斂且狂放的無羈優雅。（圖：Lamborghini提供）

全新Urus Graphite Capsule臻選訂製系列與稍早亮相的Pearl Capsule臻選訂製系列同由Lamborghini Centro Stile設計中心所操刀，代表個性化訂製與精湛工藝的巔峰，在具有多元訂製性的同時，亦保有全球首部Super SUV的極致車身比例和絕佳性能，自由犇馳的精髓得以昇華至前所未見的高度，敬邀層峰人士一同與Urus開拓全新道路，創造自我本色。