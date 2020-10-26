搶攻小型跨界市場！Nissan發布Magnite小休旅

Nissan全新B-Segment跨界小休旅Magnite日前正式發表。（圖：Nissan提供）

7

Nissan全新B-Segment跨界小休旅 Magnite日前正式發表，作為「NISSAN NEXT」中期計畫裡的12款A-Z新車中，M字母的代表車款，Magnite主要是以印度 市場為開發導向所設計的跨界小休旅，也因此初期僅會在印度販售，與Suzuki Vitara Brezza、Toyota Urban Cruiser、Kia Sonet等一眾小休旅展開競爭。原廠表示，之後視情況也會轉往其他市場銷售。

Nissan Magnite雖然是在印度製造，但其設計完全是由日本 原廠所主導，並針對印度的環境、路況以及消費者使用習性做完整的模擬。

在外觀上，Magnite的設計相當新穎和大膽，跳脫出Nissan以往較為老派的風格，在車頭使用八角形點陣式水箱罩，在兩側以鍍鉻飾條包覆，搭配全LED的大燈和前保險桿兩側的直條式L型日型燈，最後輔以和Ariya相同的新世代Nissan廠徽，讓車頭顯得相當自信。

Magnite車尾用上防刮材質搭配霧銀飾板，使整體視覺層次更加豐富。 （圖：Nissan提供）

而原廠也利用2 Tone雙色懸浮式車頂(包含後視鏡)，搭配車前後保桿和左右側裙的防刮材質加霧銀飾板點綴，以及全新設計的鋁圈造型，使Magnite不到4米長的車身，也能散發出活潑的氣息，為新世代Nissan不可或缺的設計元素。

六角形的冷氣出風口頗有Lamborghini的味道。（圖：Nissan提供）

這級距的小車也能享有7吋虛擬液晶儀表板。（圖：Nissan提供）

即便Magnite是一台不到4米的小車，但其內裝該有的科技可是一點也沒有少，包括無線充電板、7吋虛擬液晶儀表板、JBL音響、360環景顯示、定速巡航、Hill Start Assist斜坡輔助，和最重要的支援Android Auto和Apple CarPlay的8吋中控螢幕，整體配備為印度同級市場中最齊全的車款。且原廠表示，Magnite有級距的車款所沒有的寬廣室內空間，提供了前座700mm的最佳座椅距離。且透過6:4分離椅背傾倒功能，整體後箱容積可達336公升。

行李箱空間也足夠使用，還可透過椅背傾倒提升至336公升。（圖：Nissan提供）

Magnite採用與Renault 共同開發的MF-A+模組化平台打造，主要有兩種動力可選，入門車型採1.0升三缸汽油自然進氣引擎，擁有70hp馬力，並搭配5速手排變速箱。進階車型則是搭載1.0升三缸渦輪增壓汽油引擎，搭配CVT變速箱，能輸出95hp馬力。

1.0升三缸渦輪增壓汽油引擎有95匹最大馬力。（圖：Nissan提供）

1.0T的車款搭載的是CVT變速箱。（圖：Nissan提供）

此外，Magnite還具有205mm的離地高度，搭配Hill Start Assist斜坡輔助和360環景顯示科技，根據原廠所公布測試車在日本栃木測試場的影片，就能看得見Magnite輕鬆的應付任何路況，並且有一定的安全性。