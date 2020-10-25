全球10輛！Brabus推出900匹馬力Mercedes-AMG GT 63 S

Brabus Rocket 900。取材自Barbus

2018年初發表的Mercedes-AMG GT 4-door Coupe，現階段已經有GT 43、GT 53、GT 63、GT 63 S等四種動力車型，目前原廠正如火如荼準備裝載複合式動力系統的全新Mercedes-AMG GT 73，據傳其綜效馬力將可突破800hp！不過，在這款「帶電的」73尚未發表前，德國 改裝廠Brabus搶先帶來一輛性能超猛烈的Rocket 900！

Brabus Rocket 900擁有狂暴的900hp最大馬力。取材自Barbus

以Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+為改裝基礎，Brabus Rocket 900在外觀搭上了寬體空力套件，全身包括前保下分流器、後視鏡外蓋、車尾大型尾翼、後保下分流器、四出尾管等部件上，皆採用了碳纖維質料來降低車重並提升車輛的空氣動力學。其中，Barbus在原AMG直瀑式水箱護罩的左、右兩側上，新增了碳纖維進氣口，另外也在車上裝載了由不鏽鋼製成且配有電子排氣閥門的高性能排氣系統。

Brabus Rocket 900身上裝載了許多碳纖維質料的部件。取材自Barbus

此外，Brabus為Rocket 900配置了Monoblock Z十幅式鋁圈，搭配前295/30 ZR 21 Pirelli P Zero、後335/25 ZR 22 Pirelli P Zero倍耐力車胎，而Brabus開發的Arimatic Sport氣壓式懸吊系統亦裝載於Rocket 900上，當駕駛切換成Comfort與Sport駕駛模式時，這輛高性能四門轎跑的車高將會將低25mm，提供穩定性更優異的操駕體驗。

Rocket 900配置了Monoblock Z十幅式鋁圈，搭配前295/30 ZR 21 Pirelli P Zero、後335/25 ZR 22 Pirelli P Zero倍耐力車胎。取材自Barbus

Brabus Rocket 900。取材自Barbus

雖然賓士原廠的AMG GT 63 S已搭載當家最強AMG 4.0升V8雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力更可輸出639hp/91.8kgm，但Barbus將這具引擎的排氣量提高至4.5升，而且還符合嚴苛的Euro 6D ISC-FCM排放標準，在搭配SPEEDSHIFT MCT 9速變速箱與4MATIC+四輪驅動系統之下，Rocket 900最大馬力可在6,200rpm爆發出900hp，巔峰值扭力更可在2,900rpm達到1,250Nm (約127.5kgm)，但為了保護傳動系統，日常使用的峰值扭力將被限制在1,050Nm (約107.1kgm)。

Brabus Rocket 900將原本4.0升V8雙渦輪引擎提升排氣量至4.5升，最大馬力可榨出900hp，峰值扭力在日常使用上為107.1kgm。取材自Barbus

Brabus Rocket 900將原本4.0升V8雙渦輪引擎提升排氣量至4.5升，最大馬力可榨出900hp，峰值扭力在日常使用上為107.1kgm。取材自Barbus

Brabus將Mercedes-AMG GT 63 S身上原本4.0升V8雙渦輪增壓引擎的排氣量提升至4.5升。 摘自Barbus

擁有超狂暴的動力輸出外，Brabus Rocket 900的加速能力也是不容小覷，從靜止狀態下加速至100km/h時，僅需2.8秒就能輕輕鬆鬆完成；若是從零開始加速至「300km/h」，也只需23.9秒就能輕鬆搞定！而車重達到2,120公斤的Brabus Rocket 900，其車輛最高時速則被限制在330km/h，但這已經都是相當可怕的數據了！

Brabus Rocket 900零百加速只需2.8秒，超級輕鬆。 摘自Barbus

Brabus Rocket 900零百加速只需2.8秒，超級輕鬆。取材自Barbus

想要擁有這台幾乎是超跑 等級的四座高性能轎跑嗎？Brabus只為全球市場提供10輛Rocket 900，而其價格自然也不斐，一輛開價42萬7000歐元。