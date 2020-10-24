第7代Hyundai Elantra登陸北美 N Line、Hybrid同步上市

第七代美規Hyundai Elantra公布售價資訊，並將於秋季正式上市。(取材自Hyundai)

在今年3月中率先於加州揭開序幕的全新第七代Hyundai Elantra，同月底已在自家韓國市場開放預售，且獲得了單日破萬張訂單的成績，締造七代車型歷史上銷售最快、最高的紀錄，而Hyundai終於在美國 時間22日也公布了新世代美規Elantra的售價資訊，並且還一併帶來了全新N Line與Hybrid油電車型。

相較於韓版入門車型使用SmartStream G 1.6升MPi直噴四缸自然進氣汽油引擎 (最大馬力為121hp/15.7kgm)，美規Hyundai Elantra入門SE車型則是搭載2.0升MPi自然進氣引擎，搭配SmartStream IVT無段變速箱，最大馬力可輸出147hp/18.2kgm，依照配備的不同，2.0升版本的美規Elantra還有中階SEL與高階Limited車型可選擇。

全新美規Hyundai Elantra N Line。(取材自Hyundai)

但美規Elantra N Line與Hybrid版本動力配置則與韓版車型相同。作為取代原有Elantra Sport，美規Elantra N Line搭載1.6升SmartStream T-GDi四缸渦輪增壓引擎，可搭配六速手排或七速DCT雙離合器變速箱，最大馬力可輸出201hp/27kgm。

至於Elantra Hybrid則是搭載一具結合可輸出32kW (約43hp) 的永磁馬達，以及最大馬力104hp/15kgm的G1.6升四缸自然進氣汽油引擎所組成的Hybrid油電混合系統，搭配六速DCT雙離合器變速箱，綜效馬力為139hp/27kgm，根據原廠提供的資訊顯示，美規Elantra Hybrid擁有22.9km/L的平均油耗表現。

新世代美規Hyundai Elantra 2.0升自然進氣版本售價分別為19,650美元 (SE)、20,900美元 (SEL)、25,450美元 (Limited)，N Line運動化車型售價為24,100美元 (6MT)、25,200美元 (7DCT)，至於講求節能的Elantra Hybrid在美國售價則為23,550美元 (SEL HEV)、28,100美元 (Limited HEV)。

全新美規Hyundai Elantra Hybrid。(取材自Hyundai)

在受到主要設計元素Parametric Dynamics：三條線於某一點相遇的設計方式勾勒下，可以看出第七代Elantra大膽的外觀改變，再加上建構於Hyundai-Kia集團全新的第三代底盤平台之上，讓大改款Elantra不管是在空間或至燃油效率表現皆有所提升。

美規Hyundai Elantra不管是何種車型都是擁有這副超前衛的外觀造型，至於汽油與油電版足下可選擇15吋至17吋的鋁圈，N Line版本則標配18吋鋁圈，並可選擇Hankook Ventus S1 RX 235/40R18四季胎 (7DCT車型) 或Goodyear Eagle F1 235/40R18夏季胎 (6MT車型)。

大改款Hyundai Elantra提供Apple CarPlay、Android Auto手機「無線」連線功能。(取材自Hyundai)

而內裝部分也跟上外觀進化的腳步，得到了相當大幅度的更新。在美規Elantra入門車型中，就已配備了8吋中控螢幕、Apple CarPlay/Android Auto手機 「無線」連接功能、雙USB充電插槽、定速巡航、四支揚聲器等配件。

但是到了中、高階車型，更可將原本4.2吋LCD顯示屏搭配雙環儀表升級為全新10.25吋數位儀表，另外還有雙區恆溫空調、手機無線充電板、全景天窗、電動尾門、8支揚聲器的BOSE高級音響系統、加熱前排座椅、Hyundai Digital Key (手機須支援NFC功能方可使用)、後排座椅60/40分離功能。

全新美規Hyundai N Line內裝。(取材自Hyundai)

不過，在Limited高階車型中 (含Hybrid版本)，若是換上內建導航系統的10.25吋中控觸控式螢幕，則取消Apple CarPlay、Android Auto的無線連接功能。此外，為了襯托運動化車型的身分，美規Elantra N Line也裝上了專屬的N系列空力套件、N Line徽幟、單邊雙出鍍鉻尾管、N款多功能皮革方向盤、印有N字樣的N款運動化座椅、N款排檔頭、金屬油門踏板等，內裝也因為N line車型，增添了紅色縫線來妝點車輛動感熱血的魅力。

在安全配備部分，大改款美規Hyundai Elantra同樣導入了Hyundai SmartSense，包括FCA前方碰撞預警系統 (含行人偵測)、BCA盲區碰撞預防警示系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、DAW駕駛疲勞偵測系統、HBA智能遠光燈、RCCA後方交通警示系統、HDA高速公路輔助系統、附有Stop&Go功能的SCC智能定速巡航控制系統、SEW乘員安全輔助系統等。