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Toyota都會新休旅Urban Cruiser復活 印度市場首發

記者張振群／綜合報導
Toyota汽車針對印度市場新推Urban Cruiser小型休旅車。Toyota提供
Toyota汽車針對印度市場新推Urban Cruiser小型休旅車。Toyota提供

今年新車產品力道強勁的Toyota，繼針對歐洲、日本地區推出Yaris Cross以及東南亞市場發表Corolla Cross等新休旅作品之後，面對市場銷售潛力越來越高的印度，則也已經規劃好一款新都會跨界休旅投入競爭，且不僅將2014年停產的Urban Cruiser車名復活啟用，相關細節也已經在8月底對外公布。

Toyota Urban Cruiser外觀以「雙梯型」設計語彙，營造車頭霸氣面...
Toyota Urban Cruiser外觀以「雙梯型」設計語彙，營造車頭霸氣面容並導入LED日行燈/頭燈/霧燈/分離式尾燈以及LED第三煞車燈等，輪框則是採用16吋雙色鑽石切削設計。Toyota提供

印度Toyota Kirloskar Motor（TKM）借助Maruti Suzuki在印度市場的熱賣實力，以Vitara Brezza為基礎發展出Toyota Urban Cruiser新都會休旅車。外觀方面以「雙梯型」設計語彙，營造車頭霸氣的面容，還導入LED日行燈/頭燈/霧燈/分離式尾燈以及LED第三煞車燈等，輪框則是採用16吋雙色鑽石切削設計。

Toyota Urban Cruiser動力來自K-Series 1.5L直列四...
Toyota Urban Cruiser動力來自K-Series 1.5L直列四缸自然進氣汽油引擎，自排車型全數標配啟動馬達結合發電機的ISG系統。Toyota提供

比較值得注意的是Toyota Urban Cruiser動力，來自K-Series 1.5L直列四缸自然進氣汽油引擎，雖然印度官方尚未公布相關數據，但自排變速系統車型全數標配啟動馬達結合發電機的ISG系統，搭配先進鋰離子電池，提供起步時的扭力輔助、煞車動能回收以及引擎啟閉系統之用，藉此提升燃油效率。

Toyota Urban Cruiser導入Start/Stop引擎啟動按鈕、自...
Toyota Urban Cruiser導入Start/Stop引擎啟動按鈕、自動空調系統、定速巡航控制系統、USB充電孔、雨滴式感應雨刷、防眩車內後視鏡、Smart Playcast多媒體影音系統等便捷配備。Toyota提供

內裝鋪陳方面Toyota Urban Cruiser高階車型具備黑/棕雙色設計，其他像是Start/Stop引擎啟動按鈕、自動空調系統、定速巡航控制系統、USB充電孔、雨滴式感應雨刷、防眩車內後視鏡、Smart Playcast多媒體影音系統（可支援Android Auto/Apple Carplay）皆納入配備中，至於售價與車型等級目前則仍未公布。

Toyota 印度 休旅

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