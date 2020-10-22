Kia七年內要推七款全新純電動車 韓系純電大軍來勢洶洶

Imagine by Kia將會量產成為Kia「Plan S」計畫的全新純電車之一。摘自Kia

Hyundai-Kia集團近年的成長有目共睹，除了帶來了多款全新休旅以及各式大改款、具備高度革新化的產品外，對於全球汽車市場正追逐的電動車 計畫，這家韓系車商當然也自有規劃，包括先前已公布「Strategy 2025」電動車計畫的Hyundai，Kia也於今年初公布了品牌「Plan S」的電動化方針。

Hyundai宣布將現有的Ioniq電動車系，轉型為代表品牌的全新電動子品牌「IONIQ」。摘自Hyundai

「Plan S」內容包含針對2019年日內瓦車展上發表的「Imagine by Kia」概念車 推出其量產版本，並概述了Kia未來主要營運方向將轉移至電動車和共享移動業務，並透過推出全新的BEV純電動車，與新穎的銷售及服務來達成Kia未來於電動車產業中成為佼佼者的計畫。

Kia執行長宋浩成 (송호성) 公布品牌要在2027年前推出七款全新純電車計畫。摘自Kia

而Kia在近期也宣布了更詳盡的電動車計畫，Kia將在2027年前推出七款全新純電車 (也有可能是車系)，品牌代號CV的純電動車預定將在2021年現身，這也將是Kia宣布「Plan S」後的首款BEV，並有望達成品牌在2025年前將純電系列擴大到11款的目標，且包含自家韓國、北美、歐洲等主要市場中，純電車占比預計可達到品牌總銷量的20%。

Kia Niro EV。摘自Kia

揭曉電動車計畫的同時，Kia也將擴展國內外的電動車充電基礎設施，包括計畫在2030年前將韓國市場原有的84座充電站增加到1,500座，2021年前將於全韓國建置120座快速充電站，至於海外市場的部分，Kia預計在歐洲與美國 市場分別建立2,400、500座的充電站。

Kia Soul EV。摘自Kia

目前Kia在市面上販售中的純電動車僅有Niro EV與Soul EV，不過若要追溯品牌第一款純電動車，就要回溯到2011年首度登場的Kia Ray EV，自該年推出這輛BEV後，Kia目前已在全球累積售出超過十萬輛的純電動車，儘管銷售數字看來或許普通，但Kia未來將透過「Plan S」計畫，達成純電車占全球總銷量25%的目標。