我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／復工後遇負評 理髮店堅持挺過疫情

川普受訪：若勝選會考慮改脾氣

Renault整合旗下性能品牌 要將Alpine打造為法國法拉利

記者趙駿宏／綜合報導
Alpine A110 Pure。摘自Alpine
Alpine A110 Pure。摘自Alpine

法國Renault雷諾汽車在經過疫情影響，以及關廠風波後，似乎逐漸的找到未來的經營方向，原本計畫將裁撤的性能品牌Alpine也獲得了意外的轉機，今年初才剛上任的執行長Luca de Meo表示，我們將重整Alpine，並盡可能的將其打造成法國的性能車中心，就像Mini Ferrari的概念，法國也要有屬於自己的法拉利。

Alpine A110S。摘自Alpine
Alpine A110S。摘自Alpine

其實在Luca de Meo於今年1月出任Renault執行長前，正是在福斯集團底下的西班牙品牌SEAT擔任執行長，在他任內也成功推動了SEAT旗下的Cupra獨立為性能子品牌。因此，在擁有豐富經驗下，Luca de Meo也將嘗試整合Renault的三大性能發展部門，將其回歸Alpine創造更有利的市場效應。

Luca De Meo希望通過三個主要元素來建構Alpine品牌，其中包括明年將更名為Alpine Formula 1的F1車隊(原名為Renault F1 Team)、Renault sport賽車發展/性能車部門以及原本就具有歷史意義的Alpine性能子品牌。

Alpine A110 Legende GT。摘自Alpine
Alpine A110 Legende GT。摘自Alpine

Luca De Meo在接受外媒《Auto Express》採訪時表示：就像我在Cupra所做的那樣，我會在Alpine品牌和一些Renault車型之間找到連結。但我不會在Kangoo或Espace這類的MPV車型上發展，我將會找到適合品牌定位(性能車品牌)的車款來達成目標。

此話一出，不免引來各方揣測，Renault旗下車款目前適合，但仍缺少性能車型的新一代Clio可能會是第一輛掛上Alpine品牌的車款，另外跨界小型休旅Captur也有潛力成為Ford Puna ST的強烈競爭對手。

Alpine A110 SportsX概念車。摘自Alpine
Alpine A110 SportsX概念車。摘自Alpine

F1 疫情 休旅

上一則

VOLVO果真「瑞典坦克」！6車型獲NHTSA滿分肯定

下一則

Kia七年內要推七款全新純電動車 韓系純電大軍來勢洶洶

延伸閱讀

「艾蜜莉」歧視法國人？莉莉柯林斯這樣說…

「艾蜜莉」歧視法國人？莉莉柯林斯這樣說…
捍衛言論自由！法國示威遍地開花 悼念遭斬首教師

捍衛言論自由！法國示威遍地開花 悼念遭斬首教師
紀念遭斬首教師 法萬人集會護言論自由

紀念遭斬首教師 法萬人集會護言論自由
「艾蜜莉」爆紅爭議 挨批歧視法國人 女主角發聲了

「艾蜜莉」爆紅爭議 挨批歧視法國人 女主角發聲了

熱門新聞

GM在影片中展示備受期待的悍馬電動皮卡。(取材自彭博)

GM展示悍馬電動皮卡 起始售價8萬元

2020-10-21 01:04
特斯拉（Tesla）最近接連削減原本遠優於各車廠的購車保固與退貨福利。( 歐新社)

特斯拉砍舊車保固至1年 新車7天內可退也取消

2020-10-20 00:11
Volkswagen發表一款針對北美市場的全新小休旅Taos。取材自Volkswagen

瞄準Kia Seltos的小休旅 全新Volkswagen Taos美國亮相

2020-10-18 01:53
摘自Acura

本田史上最強休旅誕生！Acura MDX Prototype正式發表

2020-10-15 13:34
鴻海宣布將於2024年推出首款商業化固態電池。（中央社）

鴻海攻電動車 2024年推出首款商業化固態電池

2020-10-16 02:30
謠傳Tesla Model 3要於新年式的車型上做一些設計上的小更動。圖為Tesla Model 3。（取材自Electrek）

2021新Tesla Model 3輕度改款 升級雙層玻璃、優化內裝

2020-10-13 01:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
參院民主黨 擋下「縮小版」紓困案

參院民主黨 擋下「縮小版」紓困案