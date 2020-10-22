Renault整合旗下性能品牌 要將Alpine打造為法國法拉利

Alpine A110 Pure。摘自Alpine

法國Renault雷諾汽車在經過疫情 影響，以及關廠風波後，似乎逐漸的找到未來的經營方向，原本計畫將裁撤的性能品牌Alpine也獲得了意外的轉機，今年初才剛上任的執行長Luca de Meo表示，我們將重整Alpine，並盡可能的將其打造成法國的性能車中心，就像Mini Ferrari的概念，法國也要有屬於自己的法拉利。

Alpine A110S。摘自Alpine

其實在Luca de Meo於今年1月出任Renault執行長前，正是在福斯集團底下的西班牙品牌SEAT擔任執行長，在他任內也成功推動了SEAT旗下的Cupra獨立為性能子品牌。因此，在擁有豐富經驗下，Luca de Meo也將嘗試整合Renault的三大性能發展部門，將其回歸Alpine創造更有利的市場效應。

Luca De Meo希望通過三個主要元素來建構Alpine品牌，其中包括明年將更名為Alpine Formula 1的F1 車隊(原名為Renault F1 Team)、Renault sport賽車發展/性能車部門以及原本就具有歷史意義的Alpine性能子品牌。

Alpine A110 Legende GT。摘自Alpine

Luca De Meo在接受外媒《Auto Express》採訪時表示：就像我在Cupra所做的那樣，我會在Alpine品牌和一些Renault車型之間找到連結。但我不會在Kangoo或Espace這類的MPV車型上發展，我將會找到適合品牌定位(性能車品牌)的車款來達成目標。

此話一出，不免引來各方揣測，Renault旗下車款目前適合，但仍缺少性能車型的新一代Clio可能會是第一輛掛上Alpine品牌的車款，另外跨界小型休旅 Captur也有潛力成為Ford Puna ST的強烈競爭對手。