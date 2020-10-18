瞄準Kia Seltos的小休旅 全新Volkswagen Taos美國亮相

Volkswagen發表一款針對北美市場的全新小休旅Taos。取材自Volkswagen

有鑑於休旅 車在全球各主要市場中大賣，作為數一數二汽車銷售國的美國 ，SUV的銷量數字也是相當可觀，光是去年就有約400萬輛小型休旅交付於美國的消費者們，小休旅的市占率更是達到了24%，對於當前於美國販售陣容中缺少入門休旅的Volkswagen，推出全新小休旅似乎是當務之急。

攤開Volkswagen USA的銷售陣容，屏除甫剛發行的純電休旅ID.4，目前僅有Tiguan、Atlas Cross Sport與Atlas三款休旅在販售中，最入門的級距還直接跳到了Tiguan，缺少更小台SUV的Volkswagen總算在日前於官方新聞網上揭露了品牌瞄準北美市場的全新小休旅Taos！

全新Volkswagen Taos車長4,465mm、車寬1,842mm、車高1,636mm、軸距2,690mm。 取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos車長4,465mm、車寬1,842mm、車高1,636mm、軸距2,690mm，而美規Tiguan車身尺碼則為車長4,701mm、車寬1,840mm、車高1,684mm、軸距2,789mm，Volkswagen Taos車長與軸距只比Tiguan少了分別236mm、99mm，車高的部分也比Tiguan減少約48mm，不過比起同級距對手、上月在美國售出5,613輛的Kia Seltos而言，福斯Taos在車長與軸距部分則較這輛韓系小休旅稍大。 (註：美規Kia Seltos車長4,375mm、車寬1,800mm、車高1,615mm，軸距則為2,630mm)

新Volkswagen Taos外觀。取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos外觀承襲了家族式設計，車頭配置了主動式轉向LED頭燈，且搭配了如同ID.4上於水箱護罩左右相連至平面式廠徽的LED日行燈，像是從Tiguan幻化而來的獨特且具備強烈運動化形象的車側，配上了與Atlas致敬的方形輪拱，年輕活潑化的氣息一覽無遺。而原廠也為這輛小休旅提供了八種車身塗裝，並且還有著四組造型不同、尺寸介於17至19吋的鋁圈選擇。

全新Volkswagen Taos內裝。 取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos配置了八吋中控觸控式螢幕。取材自Volkswagen

車室部分則呈現了時尚簡約之感，配備包括了八吋中控觸控式螢幕 (導入品牌最新的MIB3車載娛樂系統且支援語音識別系統) 與列為選配項目的Digital Cockpit數位儀表，另外還提供了手機無線充電板、十種座艙氣氛燈選擇、加熱方向盤、加熱通風前排座椅、8段電動調整駕駛座椅、8支揚聲器的BeatsAudio®高級音響系統等。

全新Volkswagen Taos搭載代號EA211的1.5升TSI四缸渦輪增壓引擎，最大馬力可輸出158hp/25.4kgm。 取材自Volkswagen

至於全車系還標配了Volkswagen智能駕駛輔助系統，包含Stop&GO全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)、車側盲點警示、Emergency Assist緊急待援輔助系統等。

動力部分，全新Volkswagen Taos搭載代號EA211的1.5升TSI四缸渦輪增壓引擎，前驅車型搭配八速自排變速箱，若選擇4MOTION全時四輪驅動系統，則改搭七速DSG雙離合器變速箱，車輛最大馬力可輸出158hp/25.4kgm。

全新Volkswagen Taos擁有相連至水箱格柵上的LED日行燈。 取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos在美國提供了S、SE與SEL三種車型選擇，並將於墨西哥 Puebla的工廠進行量產作業，預計會在2021年夏季才會進駐北美各展間販售，詳細的車款售價與資訊則待原廠另行公布。