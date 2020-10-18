我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

瞄準Kia Seltos的小休旅 全新Volkswagen Taos美國亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
Volkswagen發表一款針對北美市場的全新小休旅Taos。取材自Volkswagen
Volkswagen發表一款針對北美市場的全新小休旅Taos。取材自Volkswagen

有鑑於休旅車在全球各主要市場中大賣，作為數一數二汽車銷售國的美國，SUV的銷量數字也是相當可觀，光是去年就有約400萬輛小型休旅交付於美國的消費者們，小休旅的市占率更是達到了24%，對於當前於美國販售陣容中缺少入門休旅的Volkswagen，推出全新小休旅似乎是當務之急。

攤開Volkswagen USA的銷售陣容，屏除甫剛發行的純電休旅ID.4，目前僅有Tiguan、Atlas Cross Sport與Atlas三款休旅在販售中，最入門的級距還直接跳到了Tiguan，缺少更小台SUV的Volkswagen總算在日前於官方新聞網上揭露了品牌瞄準北美市場的全新小休旅Taos！

全新Volkswagen Taos車長4,465mm、車寬1,842mm、車高1...
全新Volkswagen Taos車長4,465mm、車寬1,842mm、車高1,636mm、軸距2,690mm。 取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos車長4,465mm、車寬1,842mm、車高1,636mm、軸距2,690mm，而美規Tiguan車身尺碼則為車長4,701mm、車寬1,840mm、車高1,684mm、軸距2,789mm，Volkswagen Taos車長與軸距只比Tiguan少了分別236mm、99mm，車高的部分也比Tiguan減少約48mm，不過比起同級距對手、上月在美國售出5,613輛的Kia Seltos而言，福斯Taos在車長與軸距部分則較這輛韓系小休旅稍大。 (註：美規Kia Seltos車長4,375mm、車寬1,800mm、車高1,615mm，軸距則為2,630mm)

新Volkswagen Taos外觀。取材自Volkswagen
新Volkswagen Taos外觀。取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos外觀承襲了家族式設計，車頭配置了主動式轉向LED頭燈，且搭配了如同ID.4上於水箱護罩左右相連至平面式廠徽的LED日行燈，像是從Tiguan幻化而來的獨特且具備強烈運動化形象的車側，配上了與Atlas致敬的方形輪拱，年輕活潑化的氣息一覽無遺。而原廠也為這輛小休旅提供了八種車身塗裝，並且還有著四組造型不同、尺寸介於17至19吋的鋁圈選擇。

全新Volkswagen Taos內裝。 取材自Volkswagen
全新Volkswagen Taos內裝。 取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos配置了八吋中控觸控式螢幕。取材自Volkswa...
全新Volkswagen Taos配置了八吋中控觸控式螢幕。取材自Volkswagen

車室部分則呈現了時尚簡約之感，配備包括了八吋中控觸控式螢幕 (導入品牌最新的MIB3車載娛樂系統且支援語音識別系統) 與列為選配項目的Digital Cockpit數位儀表，另外還提供了手機無線充電板、十種座艙氣氛燈選擇、加熱方向盤、加熱通風前排座椅、8段電動調整駕駛座椅、8支揚聲器的BeatsAudio®高級音響系統等。

全新Volkswagen Taos搭載代號EA211的1.5升TSI四缸渦輪增壓...
全新Volkswagen Taos搭載代號EA211的1.5升TSI四缸渦輪增壓引擎，最大馬力可輸出158hp/25.4kgm。 取材自Volkswagen

至於全車系還標配了Volkswagen智能駕駛輔助系統，包含Stop&GO全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)、車側盲點警示、Emergency Assist緊急待援輔助系統等。

動力部分，全新Volkswagen Taos搭載代號EA211的1.5升TSI四缸渦輪增壓引擎，前驅車型搭配八速自排變速箱，若選擇4MOTION全時四輪驅動系統，則改搭七速DSG雙離合器變速箱，車輛最大馬力可輸出158hp/25.4kgm。

全新Volkswagen Taos擁有相連至水箱格柵上的LED日行燈。 取材自V...
全新Volkswagen Taos擁有相連至水箱格柵上的LED日行燈。 取材自Volkswagen

全新Volkswagen Taos在美國提供了S、SE與SEL三種車型選擇，並將於墨西哥Puebla的工廠進行量產作業，預計會在2021年夏季才會進駐北美各展間販售，詳細的車款售價與資訊則待原廠另行公布。

休旅 美國 墨西哥

上一則

柴油轉PHEV成趨勢？小改款三菱Eclipse Cross跑旅亮相

延伸閱讀

川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理

川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理
65%選民：川普如連任 美國分歧更嚴重

65%選民：川普如連任 美國分歧更嚴重

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

熱門新聞

美國加州錢姓一家人領到全新的特斯拉Model Y電動休旅車，但就在開車回家的路上，玻璃車頂竟直接被吹走。翻攝自Business Insider

特斯拉開一半變敞篷 車主兒酸馬斯克：怎沒說有賣？

2020-10-11 01:09
謠傳Tesla Model 3要於新年式的車型上做一些設計上的小更動。圖為Tesla Model 3。（取材自Electrek）

2021新Tesla Model 3輕度改款 升級雙層玻璃、優化內裝

2020-10-13 01:52
特斯拉執行長馬斯克兩年前在推特貼出特斯拉巴士穿梭地底隧道的影片。擷自推特@elonmusk

馬斯克推文貼了又刪 洩特斯拉巴士可能登場？

2020-10-15 05:27
外型小巧的電動腳踏車可承載265磅重量。（記者王全秀子／攝影）

好市多賣到斷貨的電動腳踏車

2020-09-28 21:57
鴻海宣布將於2024年推出首款商業化固態電池。（中央社）

鴻海攻電動車 2024年推出首款商業化固態電池

2020-10-16 02:30
摘自Acura

本田史上最強休旅誕生！Acura MDX Prototype正式發表

2020-10-15 13:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民