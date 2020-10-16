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柴油轉PHEV成趨勢？小改款三菱Eclipse Cross跑旅亮相

記者張振群／綜合報導
小改款三菱Eclipse Cross正式亮相。Mitsubishi Motors提供
小改款三菱Eclipse Cross正式亮相。Mitsubishi Motors提供

日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）自今年7月就確認小改款Eclipse Cross將於年底前登場的訊息，並預告新增PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）插電式複合動力車型，源自全球最熱賣插電休旅Outlander PHEV系統架構，打造更節能且具備純電行駛效能的斜背跑旅車，進一步拓展Eclipse Cross銷售領域。

小改款三菱Eclipse Cross新增PHEV插電式複合動力車型，並將取代過往...
小改款三菱Eclipse Cross新增PHEV插電式複合動力車型，並將取代過往的柴油引擎。Mitsubishi Motors提供

三菱汽車於日前公布小改款Eclipse Cross相關資訊，車頭方面導入品牌進階「Dynamic Shield」設計語彙，將原頭燈位置改至前保桿兩側，透過較高的視覺線條感增添動感元素。車尾造型亦有相當大的改變，原雙層玻璃設計取消，改為單一後擋風玻璃形式之外，過往橫貫式尾燈造型也改為具有品牌風格的三角形式。

小改款三菱Eclipse Cross車頭導入品牌進階「Dynamic Shiel...
小改款三菱Eclipse Cross車頭導入品牌進階「Dynamic Shield」設計語彙，車尾雙層玻璃設計取消，改為單一後擋風玻璃，連同尾燈也改為三角形式。Mitsubishi Motors提供

車艙鋪陳小改款三菱Eclipse Cross導入黑色內飾，搭配銀色飾板與黑色皮革座椅來提升質感，消費者也能額外選擇較亮眼的淺灰色真皮座椅。中控台上新8.0吋Smartphone-Link Display Audio（SDA）多媒體影音系統列為標準配備。不僅能查看更多資訊，螢幕位置也經過調整更靠近駕駛或前座乘客，提升調控便利性。

小改款三菱Eclipse Cross內裝以黑色為基礎搭配銀色飾板來提升質感，消費...
小改款三菱Eclipse Cross內裝以黑色為基礎搭配銀色飾板來提升質感，消費者也能額外選擇較亮眼的淺灰色真皮座椅。Mitsubishi Motors提供

小改款三菱Eclipse Cross動力依舊延續既有1.5L MIVEC直列四缸直噴渦輪增壓引擎，採用全鋁合金打造具備輕量化與散熱優勢，再藉由小型渦輪減少渦輪遲滯問題，搭配可模擬8速的運動化CVT無段變速系統，提供出色的燃油效率與油耗表現。當然，四驅車型依舊搭載品牌知名的S-AWC超能全時四輪控制系統。

小改款三菱Eclipse Cross動力依舊延續既有1.5L MIVEC直列四缸...
小改款三菱Eclipse Cross動力依舊延續既有1.5L MIVEC直列四缸直噴渦輪增壓引擎設定。Mitsubishi Motors提供

過往三菱Eclipse Cross在歐洲與日本市場皆有提供渦輪柴油動力選項，不過小改款之後將會由PHEV插電式複合動力取代。源自Outlander PHEV相同動力架構，透過2.4L MIVEC汽油引擎與前、後各一具馬達以及大容量電池搭配下，創造更平順穩定的行路感受之餘，在EV純電模式行駛下，更具備57.3km（WLTC）的距離表現。

三菱Eclipse Cross PHEV透過2.4L MIVEC汽油引擎與前、後...
三菱Eclipse Cross PHEV透過2.4L MIVEC汽油引擎與前、後各一具馬達以及大容量電池搭配，具備最大57.3km遠純電行駛距離。Mitsubishi Motors提供

只是，並不是每一個地區都會導入三菱Eclipse Cross PHEV銷售。原廠提及小改款Eclipse Cross將率先於11月引進澳洲與紐西蘭市場，日本當地則是即刻起開放預訂，預計12月發表上市。至於美國市場排定2021年第一季推出市場，但目前尚未有將Eclipse Cross PHEV車型一併導入的計畫。

小改款三菱Eclipse Cross將於11月先引進澳洲與紐西蘭市場，日本當地則...
小改款三菱Eclipse Cross將於11月先引進澳洲與紐西蘭市場，日本當地則是即刻起開放預訂，至於美國市場排定2021年第一季推出。Mitsubishi Motors提供

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