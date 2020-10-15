本田史上最強休旅誕生！Acura MDX Prototype正式發表

摘自Acura

Acura作為Honda 在北美的豪華品牌，除了要將產品推往高級豪華階層外，更要延伸本家Honda的性能意志。原廠表示本次發表的第四代Acura MDX Prototype將會是品牌史上最新旗艦且最富運動性能的SUV車款，要將Honda的運動性帶回Acura的SUV上。

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自2000年第一代MDX發表以來，這輛車可說是Acura品牌的主力車款，還是美國 有史以來最暢銷的三排座SUV，其重要程度可見一斑。然而，這次的第四代MDX採用全新的Acura性能平台，在前懸吊使用操控性極佳的雙A臂結構，並且首次在SUV上推出Type S性能版車型。

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MDX Prototype的外型跟隨著品牌全新運動房車TLX的腳步，採用家族語彙的鑽石五角形水箱罩、富肌肉 感的引擎蓋折線設計，加上細長的JewelEye LED大燈以及取材至Acura ARX-05賽車概念的Chicane LED日行燈，其造型一路延伸至保桿下方多邊形的進氣壩，營造出更寬闊的車頭視覺效果。

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從車側看去，從引擎蓋開始至側面的平整腰線筆直的延伸至車尾Chicane LED尾燈，刻劃出簡潔的運動化車身，加上MDX Prototype軸距已經有接近3米的水準，這有助於提升車室與第三排座椅的乘坐空間，配上21吋的輪圈組合恰如其分的能保持車身美感的平衡。

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內裝部分，就如同先前原廠發布的預告，MDX Prototype採用傳統豪華感的設計鋪陳，中控台上依然保留許多實體按鍵，並將12.3吋的中央車載螢幕置於上方，與現代車款中控多直接使用虛擬觸控螢幕的設計大相逕庭。不過在儀表板上MDX就不再依循傳統，改採同樣是12.3吋的Acura Precision Cockpit虛擬儀表板，無論是中控還是儀表螢幕都是Acura品牌史上最大的尺寸，將科技化與傳統豪華車艙設計融合在一起。

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同樣的，為了彰顯MDX的旗艦地位，內裝採用許多的高級材質，包括開孔木材、注入金屬鱗片、拋光鋁質飾板和柔軟的Milano皮革。儀表板和方向盤採用法式縫合細節，優雅地融合了烏木色和淺蘭花色皮革。跑車型座椅的造型也經過雕刻設計，三排座椅均採用曲線縫法，漸變穿孔和高對比度縫線和滾邊。

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另外，MDX Prototype還多了時下最流行的氣氛燈，共有27種色澤可供變換。在音響方面，具有25個喇叭的ELS Studio 3D聲音系統，具有22個離散聲道和1000瓦功率。原廠表示，這是他們提供的功能最強大的系統，並稱之為比擬音樂會品質的車載音響。

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最後是動力性能方面，第四代MDX提供了兩種動力，標準版車型將會搭載配備i-VTEC機構的3.5升V6引擎，搭配10速自排變速箱。而性能版MDX Type S則是配置3.0升V6渦輪增壓引擎，可產生355hp馬力和48.9kgm的扭力。

摘自Acura

所有Type S車型都將標配第四代SH-AWD(Super Handling All-Wheel Drive)四輪驅動系統，並且能透過MDX的Intelligent Dynamics System智慧動態控制系統，來自行調整操控、轉向、懸吊以及動力等駕駛模式。而前雙A臂懸吊加上Brembo四活塞卡鉗，讓MDX能夠有出色的抓地力和轉向精準度，同時保有良好的制動煞車性能。

在發表了MDX Prototype原型車之後，Acura原廠表示，量產車將會在明年初登場並且開始生產，至於性能版Type S車型則是會於2021年夏季發表。