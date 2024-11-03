愛車泡水怎麼辦？「水位高度」是關鍵、電動車4招減損

汽車若泡水，依照水位高度不同，有不同處理方式。圖為山陀兒颱風襲台造成路面淹水等災情。(本報資料照片)

近年極端氣候愈來愈常發生，如果淹水導致愛車泡水怎麼辦？知名車廠建議用「4水位高度」進行檢視，決定後續處理方式，以避免對愛車造成永久傷害。至於外界認為防水性較佳的電動車 泡水後該怎麼處置，特斯拉 也給出答案。

汽車在設計過程中，就考慮過一定程度的積水和泡水。但一般來說，只要水未淹到汽車車門下緣，也就是車輛地板未被水淹沒，就是可以繼續行駛的水深標準。根據日本 汽車聯盟（JAF）進行戶測試，積水約30公分時，無論是轎車或SUV 類型的車輛，都能夠以每小時10公里和每小時30公里的速度行駛。

若積水超過30公分怎麼辦？

裕隆日產過去在官網分享汽車泡水後的判斷方式與後續處置：

1.水面高度到輪胎四分之一：

駕駛人應關掉冷氣，發動引擎離開淹水區域。在行駛中輕踩煞車，藉此讓剎車系統恢復正常。

2.水面高度到輪胎二分之一：

盡可能使用拖吊方式移動車輛。如要自行發動車輛，需關閉冷氣，在啟動引擎下慢速行駛。車輛在使用後應盡速接受檢查，確認引擎、剎車系統等是否因淹水受損。

3.車輛浸水高度超過輪胎二分之一：

必須接受檢查，確認機件內部未進水才可發動引擎。隨便啟動恐導致機件受損更加嚴重。

4.水面高度到輪胎四分之三以上：

千萬不可發動引擎以避免受損。迅速聯絡專人將車子拖離淹水區。車輛內部應乾燥並接受檢查與測試，確認要更換的零件。

電動車泡水怎麼辦？

根據特斯拉官方網站，若車主得知有淹水風險，應先在將車輛充飽電後，將車移動到高處。若車子可能會遭遇水患，建議依據以下方式事先減輕車輛受損狀況：

1.從車輛卸下充電器

2.降低充電等級。方法包括事先駕駛車輛並拔除充電器、開啟空調、或使用車輛的觸控螢幕和特斯拉應用程式啟用「開啟空調」。此舉的目的是在車輛可能泡水的情況下，盡量降低充電等級。

3.若車輛配有空氣懸吊，請將車輛升高至「高」或「非常高」。為了降低高壓電池被淹沒的可能性，可以使用千斤頂支架等將車輛抬高。為防止自動調平造成的損壞，如果車輛配有空氣懸吊系統應啟用千斤頂模式。

4.為了防止車輛受浸水影響，請用防水車罩或類似產品覆蓋車輛。

車輛泡水後，當車輛離開水中後，可按照以下步驟行動：

1.依照車輛發生事故的方式處理車輛，並聯絡保險 公司。

2.在車輛接受檢查前請勿操作車輛。特斯拉車主可向特斯拉服務中心預約檢查。

3.將車輛拖到遠離建築物和其他易燃物料至少15公尺外。

4.特斯拉車主可向特斯拉請求拖車協助。

5.若發現車輛起火、冒煙、聽到爆裂聲、嘶嘶聲或感受到車體發熱，請離開現場並馬上聯絡當地救難人員。

愛車泡水怎辦？「4水位高度」決定處理方式 電動車要這麼做

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