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調查：全球近三成電動車早期車主 想換回燃油車

編譯黃淑玲／綜合外電
最近多項調查都發現，不少早期購買電動車的車主，有意轉回燃油車。 (美聯社)
最近多項調查都發現，不少早期購買電動車的車主，有意轉回燃油車。 (美聯社)

顧問公司麥肯錫（McKinsey）最近對全球消費者所做的調查發現，最早期就買電動車的車主，有接近30%的人有意再度改開內燃機引擎汽車。美國電動車主想換回來的比率又相對高，達到46%，顯示第一批轉向電動車的買主，並非全部從此就改開電動車。

麥肯錫這份調查訪調的車主也包括澳洲、巴西、中國大陸、德國、挪威、法國、義大利和南韓等國，平均有29%的電動車車主表示，可能或非常可能換回傳統汽油車。

最近的一項蓋洛普民調則顯示，現在可能考慮買電動車的美國非電動車主減少，比率降至35%，低於去年調查的43%，無意買電動車的美國成年人比率也從去年的41%提高到48%。

美國汽車市場研究機構Edmunds的研究也指出，今年第2季有39.4%的電動車以舊車折價的方式，換購或租賃新的內燃機引擎汽車。

Edmunds研究主管Ivan Drury說，電動車買主的體驗欠佳，包括充電不方便、續航力不夠長，或是電池退化，住在氣候寒冷地區的車主，也容易不滿意電動車的表現。

他指出，所有電動車車主和最滿意電動車車主之間，也有一些明顯區別，例如，以電動車為主要交通工具的早期買主，不滿意程度最高，也更容易想換回內燃機引擎汽車，而家裡有多輛車可用、且購買豪華電動車的高所得車主，最可能繼續再買另一輛電動車。

美國車主採用電動車的速度已減緩，儘管通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）上季財報和交車數據都呈現電動車銷售明顯成長，但原因是比較基期低，這兩家車廠也都在調降近期的電動車市場成長與製造展望。特斯拉（Tesla）的銷售也已在下滑，並且大幅降價。

然而長期來看，沒人否定電動車是未來，只是價格要更親民，完善充電等基礎設施的腳步也要跟上。

電動車 義大利 澳洲

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