我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔家庭高低收入差19倍「冠亞裔」 最貧窮年均收僅1.05萬

黃石公園國慶槍案 嫌犯開槍走向管理處 當時裡面200人

二手車氣囊充氣機恐品質惡劣 九個月三死二重傷、寶馬召回39萬輛車

記者張聲肇/即時報導
二手車的安全氣囊在過去九個月內造成三死二重傷的事故，消費者要提防二手車氣囊充氣機恐品質低劣。(美聯社資料照)
二手車的安全氣囊在過去九個月內造成三死二重傷的事故，消費者要提防二手車氣囊充氣機恐品質低劣。(美聯社資料照)

全國公路交通安全管理局(NHTSA)10日指出，二手車的安全氣囊在過去九個月內造成三死二重傷的事故，消費者要提防，二手車氣囊充氣機恐品質低劣，車禍時不足以保護乘員。此名，由於充氣機有爆炸致死致傷之虞，北美代理商正召回在美國的39萬輛系列3寶馬車( BMW 3 Series)。

交安局說，消費者擁有或考慮購買二手車，「本局呼籲，趕快把車子的歷史弄清楚，確定其安全氣囊充氣機是原廠真品，」不是次級品。

前述五個死傷案例的車輛，都是曾發生車禍的二手車，原廠氣囊都已不在，換成別家廠牌的便宜貨。交安局調查發現，這些劣質氣囊充氣機功能失常，導致金屬大碎片穿入開車人的胸膛、頸部、眼睛和臉部，造成死亡或重傷，而撞車事故本身，並沒嚴重到開車人會死亡或重傷的地步。

劣質充氣機也可能讓氣囊太慢展開，或根本充不滿，撞車時，前座乘員可能撞到儀表板或駕駛盤。

交安局建議民眾，買二手車前務必要先拿到車子的保修歷史紀錄，如果代理商或有照技工確認氣囊充氣機品質有問題，務必更換，並通知國土安全部或聯邦調查局各地辦事處。

不僅二手車的氣囊充氣機有安全疑慮，有些寶馬車，如果裝了高田牌(Takata )氣囊充氣機，也有爆炸致死致傷之虞，北美代理商正召回在美國的39萬多輛系列3寶馬車。召回2006年到2011年的四門轎車、及2009年至2011年的3 Series Sportswagon，包括：

2006-2011 3 Series Sedan (324i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi), 

2006-2012 3 Series Sportswagon (325xi, 328i, 328xi)

2009-2011 3 Series Sedan (335d)

交安局說，原始駕駛盤若被換成裝有高田充氣機的運動型或M-運動型駕駛盤，這種車子的安全氣囊展開時，也可能造成金屬碎片擊傷駕駛人或其他成員，導致死亡或重傷的事故。

交安局最新的報告說，寶馬汽車廠目前為止，還沒有收到充氣機在美國造成意外或受傷的通報。車主通知信將於8月23日寄出，車主可打電話1-800-525-7414連絡寶馬公司客服部門，或是致電交安局熱線1-888-327-4236 。寶馬代理商將免費更換駕駛座氣囊模組。

二手車 國土安全部

上一則

外國車廠去年在美國產量首度超越美三大車廠

延伸閱讀

從二手車到機票 5項商品比去年便宜

從二手車到機票 5項商品比去年便宜
新車太捲 中國二手車市場賣不動陷經營困境

新車太捲 中國二手車市場賣不動陷經營困境
新手駕駛看這裡 5款2萬元以下二手車最適合上路

新手駕駛看這裡 5款2萬元以下二手車最適合上路
Major World紐約最大車行信譽保證 一站式購車服務讓您買的放心

Major World紐約最大車行信譽保證 一站式購車服務讓您買的放心

熱門新聞

Dodge Hornet。（取材自Dodge官網）

新車怎麼挑？ 汽車業務網紅：有3款「買了浪費錢」

2024-07-05 22:16
LG新能源是全球第三大電動車電池製造商，僅次於寧德時代和比亞廸。(美聯社)

電動車電池好慘…LG新能源上季扣掉美官方補助竟陷虧損

2024-07-07 23:11
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

台灣法拍車赫見「保時捷Panamera 4」 還搭載3.3萬美元選配

2024-07-05 01:10
比亞廸Atto 3 SUV在歐洲銷售不錯。（路透）

中國電動車5月在歐市占不墜 但上汽MG和比亞廸此消彼長

2024-07-04 04:59
市場調查機構Counterpoint Research於3日發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1000萬輛，而且比亞迪會在BEV銷量上超過特斯拉。（路透）

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

2024-07-03 02:40
豐田汽車在內的非美國品牌2023年在美國一共生產超過490萬輛車。(美聯社)

外國車廠去年在美國產量首度超越美三大車廠

2024-07-09 22:50

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲
妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻