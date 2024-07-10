二手車氣囊充氣機恐品質惡劣 九個月三死二重傷、寶馬召回39萬輛車

二手車的安全氣囊在過去九個月內造成三死二重傷的事故，消費者要提防二手車氣囊充氣機恐品質低劣。(美聯社資料照)

全國公路交通安全管理局(NHTSA)10日指出，二手車 的安全氣囊在過去九個月內造成三死二重傷的事故，消費者要提防，二手車氣囊充氣機恐品質低劣，車禍時不足以保護乘員。此名，由於充氣機有爆炸致死致傷之虞，北美代理商正召回在美國的39萬輛系列3寶馬車( BMW 3 Series)。

交安局說，消費者擁有或考慮購買二手車，「本局呼籲，趕快把車子的歷史弄清楚，確定其安全氣囊充氣機是原廠真品，」不是次級品。

前述五個死傷案例的車輛，都是曾發生車禍的二手車，原廠氣囊都已不在，換成別家廠牌的便宜貨。交安局調查發現，這些劣質氣囊充氣機功能失常，導致金屬大碎片穿入開車人的胸膛、頸部、眼睛和臉部，造成死亡或重傷，而撞車事故本身，並沒嚴重到開車人會死亡或重傷的地步。

劣質充氣機也可能讓氣囊太慢展開，或根本充不滿，撞車時，前座乘員可能撞到儀表板或駕駛盤。

交安局建議民眾，買二手車前務必要先拿到車子的保修歷史紀錄，如果代理商或有照技工確認氣囊充氣機品質有問題，務必更換，並通知國土安全部 或聯邦調查局各地辦事處。

不僅二手車的氣囊充氣機有安全疑慮，有些寶馬車，如果裝了高田牌(Takata )氣囊充氣機，也有爆炸致死致傷之虞，北美代理商正召回在美國的39萬多輛系列3寶馬車。召回2006年到2011年的四門轎車、及2009年至2011年的3 Series Sportswagon，包括：

2006-2011 3 Series Sedan (324i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi),

2006-2012 3 Series Sportswagon (325xi, 328i, 328xi)

2009-2011 3 Series Sedan (335d)

交安局說，原始駕駛盤若被換成裝有高田充氣機的運動型或M-運動型駕駛盤，這種車子的安全氣囊展開時，也可能造成金屬碎片擊傷駕駛人或其他成員，導致死亡或重傷的事故。

交安局最新的報告說，寶馬汽車廠目前為止，還沒有收到充氣機在美國造成意外或受傷的通報。車主通知信將於8月23日寄出，車主可打電話1-800-525-7414連絡寶馬公司客服部門，或是致電交安局熱線1-888-327-4236 。寶馬代理商將免費更換駕駛座氣囊模組。