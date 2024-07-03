590萬輛老車「碳排超標」通用汽車挨罰1.46億元

美國通用汽車在2012年至2018年所生產的部分型號車輛，二氧化碳排放量較最初測試所聲稱的平均排放值多出10%以上，遭罰1億4600萬元。(美聯社)

美國通用汽車(GM)在2012年至2018年所生產的部分型號車輛，不符聯邦的燃油經濟標準，590萬輛皮卡車及SUV 的二氧化碳排放量，較最初測試所聲稱的平均排放值多出10%以上，遭國家公路交通安全管理局(NHTCA)罰款1億4600萬元。

NHTCA處以罰款，源於聯邦環保署(EPA)的測試調查，發現這些車輛排放量超出最初測試時所聲稱的水平，主要是它們的里程平均耗油量，較車窗上標籤所說的多出10%以上，但仍可繼續行駛，也毋須檢修，也不用更改標籤上標明的里程耗油量。

EPA署長芮根(Michael Regan)表示，環保署的調查實現了問責要求，維護了在全國範圍內減少空氣污染及保護社區的重要計畫。

不過通用發言人格羅茨(Bill Grotz)發聲明指出，該公司的車輛遵守了有關空氣污染及行車里程認證的所有規定，沒有任何不當行為，也沒有違反「空氣清潔法」(Clean Air Act)。

他說，所謂排放超標問題，源於EPA在2016年改變了測施程序，因此車主毋須擔心或採取甚麼行動，因為車輛本身沒有缺陷。

EPA表示，排放超標共涉及460萬輛全尺寸皮卡車及SUV， 以及約130萬輛中型 SUV，包括雪佛蘭 Tahoe、凱迪拉克 Escalade、雪佛蘭 Silverado等大約40種型號。但又說，由於通用同意解決超額排放問題，故沒必要就超額排放的原因作正式決定。

但憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)的高級車輛分析師庫克 (David Cooke)質疑通用怎麼可能不知道污染程度，超出了最初測試10%以上。他認為，車主可以控告通用，因為車輛的耗油里程低於廣告宣傳的水平。

過去已有類似案例，汽車製造商因違反「空氣清潔法」被處以罰款，南韓 現代(Hyundai)及起亞(Kia)在2014年就支付了1億元。