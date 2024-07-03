我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

一個舊金山兩種溫度 市區熱爆90度 大洋灘才70度

590萬輛老車「碳排超標」通用汽車挨罰1.46億元

編譯盧炯燊／即時報導
美國通用汽車在2012年至2018年所生產的部分型號車輛，二氧化碳排放量較最初測試所聲稱的平均排放值多出10%以上，遭罰1億4600萬元。(美聯社)
美國通用汽車在2012年至2018年所生產的部分型號車輛，二氧化碳排放量較最初測試所聲稱的平均排放值多出10%以上，遭罰1億4600萬元。(美聯社)

美國通用汽車(GM)在2012年至2018年所生產的部分型號車輛，不符聯邦的燃油經濟標準，590萬輛皮卡車及SUV的二氧化碳排放量，較最初測試所聲稱的平均排放值多出10%以上，遭國家公路交通安全管理局(NHTCA)罰款1億4600萬元。

NHTCA處以罰款，源於聯邦環保署(EPA)的測試調查，發現這些車輛排放量超出最初測試時所聲稱的水平，主要是它們的里程平均耗油量，較車窗上標籤所說的多出10%以上，但仍可繼續行駛，也毋須檢修，也不用更改標籤上標明的里程耗油量。

EPA署長芮根(Michael Regan)表示，環保署的調查實現了問責要求，維護了在全國範圍內減少空氣污染及保護社區的重要計畫。

不過通用發言人格羅茨(Bill Grotz)發聲明指出，該公司的車輛遵守了有關空氣污染及行車里程認證的所有規定，沒有任何不當行為，也沒有違反「空氣清潔法」(Clean Air Act)。

他說，所謂排放超標問題，源於EPA在2016年改變了測施程序，因此車主毋須擔心或採取甚麼行動，因為車輛本身沒有缺陷。

EPA表示，排放超標共涉及460萬輛全尺寸皮卡車及SUV， 以及約130萬輛中型 SUV，包括雪佛蘭 Tahoe、凱迪拉克 Escalade、雪佛蘭 Silverado等大約40種型號。但又說，由於通用同意解決超額排放問題，故沒必要就超額排放的原因作正式決定。

但憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)的高級車輛分析師庫克(David Cooke)質疑通用怎麼可能不知道污染程度，超出了最初測試10%以上。他認為，車主可以控告通用，因為車輛的耗油里程低於廣告宣傳的水平。

過去已有類似案例，汽車製造商因違反「空氣清潔法」被處以罰款，南韓現代(Hyundai)及起亞(Kia)在2014年就支付了1億元。

SUV 庫克 南韓

上一則

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

延伸閱讀

銷售軟體供應商CDK被駭 美Q2汽車銷量恐大幅放緩

銷售軟體供應商CDK被駭 美Q2汽車銷量恐大幅放緩
因搶道動怒互罵 南加司機持刀捅人

因搶道動怒互罵 南加司機持刀捅人
通用自駕計程車Cruise 迎新任執行長

通用自駕計程車Cruise 迎新任執行長
分析師：中國本土汽車崛起 美3大車廠須盡快退出

分析師：中國本土汽車崛起 美3大車廠須盡快退出

熱門新聞

特斯拉對上其他車廠仍握有巨大的成本優勢。 路透

儘管逆風不斷... 特斯拉仍握有這個巨大優勢

2024-06-26 12:51
一名車主控訴特斯拉Cybertruck疑似暴衝，導致撞車。圖為一輛Cybertruck於2024年6月21日開在洛杉磯的高速公路上，示意圖，非新聞當事車輛。(路透資料照片)

Cybertruck車主等了5年才交車 上路4小時就疑似失控撞到變形

2024-06-28 22:15
特斯拉電動車在J.D. Power的2024美國新車品質調查中，品質沒有高出傳統車廠生產的電池電動車。（美聯社）

研究：特斯拉的電動新車品質 不再領先傳統車廠

2024-06-28 03:20
南韓現代汽車27日在釜山國際車展前，發表平價的小型SUV電池電動車Inster。（路透）

南韓現代汽車推平價電動小車 Inster 2.5萬歐元有找

2024-06-26 23:30
市場調查機構Counterpoint Research於3日發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1000萬輛，而且比亞迪會在BEV銷量上超過特斯拉。（路透）

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

2024-07-03 02:40
Tesla Model Y。(美聯社)

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵

2024-06-20 19:50

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年