中國廣汽本田裁員 傳因資遣費太優渥員工「搶報名」

廣汽本田的裁員，因為資遣費相當優渥，而傳出員工爭搶報名的情況。圖為廣汽本田位於廣州黃埔的工廠。（圖／取自廣州市國有資產監督管理委員會官網）

中國廣汽本田 汽車近期裁員 ，傳出因為資遣費用太過優渥，特別是「N+2+1.8」方案，導致員工搶名額參加，形成罕見的裁員景象。

中國財經媒體「藍鯨新聞」報導，由中國廣州汽車集團和日本的本田公司合資的「廣汽本田汽車有限公司」（簡稱廣本），5月以來啟動了大規模裁員，涉及多個條線，以主動離職為主，報導援引知情人士 18日說法稱，確認有「搶著被裁」的情況。消息指出，首批裁員名額搶爆了，「目前已走了2,300人」，最開始是900個名額由員工主動離職，還有超過1,000個名額被動裁，「後來發現報名異常火爆，就直接開放了」。

廣汽本田官網顯示，該公司成立於1998年，是由廣州汽車集團股份有限公司、本田技研工業株式會社和本田技研工業（中國）投資有限公司按50：40：10的股比共同投資建設和經營的企業。

此次廣本的裁員方案，傳出是「N+2+1.8」，「N」代表年限，「2」代表額外的兩個月工資，在「N+2」賠償之外，再給1.8個月的獎金。這樣的資遣費，相較於特斯拉 4月宣布的全球大裁員給予的「N+3」資遣費，可謂更加優渥。

而在生產方面，知情人士表示，由於企業生產調整，有欠班（沒生產）的情況，這也是該批員工都搶著走的原因之一，「欠班意味著沒加班費，甚至正常的5*8小時的工作都滿足不了，生產工資就很低」。據指出，部分爭著走的員工多為臨退休人員，「很多都是廣汽本田當年承接的廣州標緻留下來的人，且大多都是這幾年退休。這部分人很多，但具體數量不清楚」。

去年廣本的產能利用率明顯下滑。2023年廣本報告期內產能為65.12萬輛，產能利用率為84.57%。而在2022年，廣本產能利用率達99.71%。今年5月，廣汽本田銷量為3萬1,931輛，同比下滑41.31%；今年前5個月累計銷量為17萬3,580輛，同比下滑24.30%。

目前中國包含理想汽車、一汽大眾、廣汽本田都已傳出裁員消息，至於特斯拉上海的裁員，先前已經受到不少關注，尤其是撤回大量對應屆畢業生發出的錄取通知。