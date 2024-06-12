FT：歐盟將宣布對中國電動車關稅 由10%增至最高35%

據「榮鼎集團」估計，中國去年對歐盟外銷價值100億歐元的電動車，市場占有率增加一倍至8%。(美聯社)

英國金融時報引述知情人士報導，歐盟 今將宣布，下個月起自中國進口的電動車關稅 ，將由10%調高至35%，每年可多帶進超過20億歐元的稅收。

報導說，歐盟不顧德國政府警告此舉可能引發和北京之間代價高昂的貿易戰，今將通知汽車製造商，除現有10%的關稅外，將暫時對進口中國電動車額外加徵關稅。歐盟認為，中國電動車製造商受益於補貼，減損歐洲競爭對手的優勢。

據「榮鼎集團」(Rhodium Group）分析師指出，中國去年對歐盟外銷價值100億歐元的電動車，市場占有率增加一倍至8%。

金融時報引述消息人士報導，德國政府強烈遊說「並未奏效」，歐洲執委會將把關稅提高到約35%，仍遠低於美國對陸電動車徵收的100%關稅。

金融時報報導，歐洲額外加徵關稅，將影響比亞迪和上汽在內的中國製造商，以及在中國設廠的特斯拉。關稅可能會因製造商而異，取決於歐盟認定該製造商獲補貼的水準。

智庫基爾經濟研究所（Kiel Institute）估計，若對中國電動車額外加徵20%的關稅，進口量將減少1/4。以2023年進口的50萬輛車，相當於約12.5萬輛，價值近40億美元。

歐洲執委會預測中國電動車明年在歐盟的市占率為15%，一般價格較歐盟境內生產的電動車便宜20%。

這項關稅案由法國和西班牙主導，德國、瑞典和匈牙利則表態反對，擔心會引來中國報復。北京已警告，會對歐盟新的關稅措施展開報復。北京目前已對歐洲電動車徵收15%的關稅。

德國、瑞典和匈牙利三國必須爭取到其他至少11國，才能推翻歐洲執委會的決定。捷克和斯洛伐克在內的中歐國家也可能加入反對之列。