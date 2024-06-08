我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「高考釘子戶」結束第28次考試：感覺不妙

「小鬼當家」經典紅磚大宅 525萬易手

小米SU7致1死3傷事故 警方：駕駛操作不當

中央社台北8日電
一輛小米SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議。圖為小米SU7示意圖，非事發車輛。（中新社）
一輛小米SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議。圖為小米SU7示意圖，非事發車輛。（中新社）

一輛小米SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議，小米則否認車輛失控。海口警方今天通報，事故是該車駕駛操作不當所致。

海口市公安局交通警察支隊8日通報稱，6月7日早上7時35分許，一輛小轎車行駛出美苑路春江壹號社區門口時，與2輛電動機車發生碰撞，造成1人當場死亡、3人不同程度受傷（其中1人住院治療，無生命危險；2人無需住院已回家）。

通報稱，經初步勘察，該起事故發生是小轎車駕駛員（已排除酒駕毒駕）駕駛車輛時操作不當所致，其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

監視器影片顯示，這輛小米SU7持續加速衝出停車場出口柵欄，隨即撞到行經慢車道的電動機車，接著跨越分隔島後才停在快車道上。

小米SU7於3月28日上市後，雖然爆紅掀起熱賣，但迄今事故頻傳。昨天發生嚴重死傷事故後，媒體質疑與車輛失控有關，再度引發社會關注與熱議，小米公司隨即發表聲明否認車輛失控、剎車失靈。

小米聲明稱，經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板（剎車）狀態正常，加速踏板（油門）處於持續下踩狀態。

小米

上一則

剛召回被資遣員工 理想汽車放話三年內實現L4級自駕

延伸閱讀

SU7海南衝撞1死3傷 小米否認失控

SU7海南衝撞1死3傷 小米否認失控
中製可折疊OLED出貨量 將超越三星顯示

中製可折疊OLED出貨量 將超越三星顯示
小米汽車又出事了 傳因失控致1死3傷

小米汽車又出事了 傳因失控致1死3傷
突然失控？小米SU7衝向路人 1死3傷

突然失控？小米SU7衝向路人 1死3傷

熱門新聞

豐田汽車暫停生產3種車款。（路透）

汽車性能測試造假 Toyota道歉、停產3車款

2024-06-04 01:17
拜登政府再公布燃油車耗油新標準，以減少碳排，對汽車製造產業將造成衝擊。（美聯社）

汽車耗油新規從嚴 至2031年所有轎車由現行48.7MPG提升為65MPG

2024-06-07 21:05
豐田汽車裝配線由機器人焊接Prius混合動力車車殼。（路透）

豐田汽車4月銷量與產量雙降「這車型」暫停交付是主因

2024-05-30 04:30
中國吉利汽車董事長李書福。(新華社)

吉利汽車李書福：簡單粗暴的價格戰 結果就是偷工減料

2024-06-07 23:50
小米汽車有近半車主都是女性。圖為日前交車的網紅車主。（網路照片）

小米汽車雷軍：女性車主近半數

2024-06-02 12:43
由於安全帶警告系統故障，特斯拉將在美國召回12萬5227輛電動車。(路透)

安全帶警示系統故障 特斯拉將在全美召回12.5萬輛車

2024-06-01 00:50

超人氣

更多 >
4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤
谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福
長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了