小米SU7致1死3傷事故 警方：駕駛操作不當

一輛小米SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議。圖為小米SU7示意圖，非事發車輛。（中新社）

一輛小米 SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議，小米則否認車輛失控。海口警方今天通報，事故是該車駕駛操作不當所致。

海口市公安局交通警察支隊8日通報稱，6月7日早上7時35分許，一輛小轎車行駛出美苑路春江壹號社區門口時，與2輛電動機車發生碰撞，造成1人當場死亡、3人不同程度受傷（其中1人住院治療，無生命危險；2人無需住院已回家）。

通報稱，經初步勘察，該起事故發生是小轎車駕駛員（已排除酒駕毒駕）駕駛車輛時操作不當所致，其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

監視器影片顯示，這輛小米SU7持續加速衝出停車場出口柵欄，隨即撞到行經慢車道的電動機車，接著跨越分隔島後才停在快車道上。

小米SU7於3月28日上市後，雖然爆紅掀起熱賣，但迄今事故頻傳。昨天發生嚴重死傷事故後，媒體質疑與車輛失控有關，再度引發社會關注與熱議，小米公司隨即發表聲明否認車輛失控、剎車失靈。

小米聲明稱，經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板（剎車）狀態正常，加速踏板（油門）處於持續下踩狀態。