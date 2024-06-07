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汽車耗油新規從嚴 至2031年所有轎車由現行48.7MPG提升為65MPG

記者顏伶如／即時報導
拜登政府再公布汽油車耗油新標準，以減少碳排，對汽車製造產業將造成衝擊。（美聯社）
拜登政府再公布汽油車耗油新標準，以減少碳排，對汽車製造產業將造成衝擊。（美聯社）

為與氣候變遷政策配套，拜登政府7日頒布更加嚴格的汽車里程規定，新規要求汽車製造商進一步提升汽車燃油經濟效率，到了2031年所有轎車車款都必須達到每加侖平均行駛65哩的標準，現行規定為每加侖行駛48.7哩。皮卡卡車(pickup trucks)、休旅車(sport utility vehicles)等輕型卡車，則要從目前的每加侖行駛35.1哩提升到每加侖行駛45哩。

根據新規，重型皮卡卡車例如雪佛蘭(Chevrolet) Silverado 2500HD、亞馬遜(Amazon)送貨卡車等大型貨車，則在2035年時要從現在的每加侖平均行駛18.8哩提升到每加侖行駛35哩。

紐約時報分析，拜登政府的汽車里程新規旨在促進美國汽車市場轉型變成以電動車為主，因為電動車不會排放導致地球暖化的廢氣汙染。

運輸部宣布的汽車里程新規，是拜登政府鼓勵汽車製造商生產更多電動車的手段之一。環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)今年4月對廢氣排放公布新限制，以確保到了2032年時，美國國內銷售的全新轎車與輕型卡車都將以全電動車或油電混合車為絕大多數。去年全電動車與油電混合車在新車銷售裡約占7.6%。

減少碳排的氣候變遷政策，是拜登主打的施政。2022年國會通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，為消費者購買全新電動車或二手電動車提供抵稅福利，還有對充電站提供獎勵、對汽車製造商提供補助與貸款。

氣候專家指出，如果要戰勝最具致命影響的全球暖化效應，讓燃油引擎車輛退休非常重要。

報導指出，拜登力推電動車的各種措施，遭到前總統川普與其他共和黨人士強烈批判，譴責聯邦政府剝奪消費者的選擇權。石油產業、天然氣產業則投入數以百萬計的成本大打廣告，指稱拜登政策根本是禁止傳統汽車。痛批電動車成了川普選舉主要政見之一，川普聲稱電動車行不通、跑不遠，將「扼殺」美國汽車產業。川普表示，如果再度執政將推翻拜登的氣候政策，包括聯邦政府對電動車的補助。

然而，川普6日在亞利桑納州造勢活動中罕見地對電動車表示支持，大力讚美特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)。

電動車 拜登 川普

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