我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

汽車性能測試造假 Toyota道歉、停產3車款

中央社／東京4日綜合外電報導
豐田汽車暫停生產3種車款。（路透）
豐田汽車暫停生產3種車款。（路透）

豐田汽車總裁豐田章男為7款汽車產品的認證測試涉大規模造假致歉，並暫停生產3種車款。車業分析師認為，豐田尚須面對純電車全面落後、海外市場遭中國車企搶攻的挑戰。

包括豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）、山葉（Yamaha）、本田（Honda）及鈴木（Suzuki）5家日本車商，應國土交通省要求進行調查後，承認為獲取產品認證而造假汽車性能測試，有關單位勒令停售部分違規車款，並要求稽查汽車是否符合安全標準。

美聯社報導，日本頂尖汽車製造商豐田涉及的不實測試層面廣泛，包含碰撞測試使用不合格或過時數據、對安全氣囊撐開和後座損壞的測試不正確；此外也發現引擎功率測試有篡改。

豐田汽車暫時停產國內生產的Corolla Fielder、Corolla Axio以及Yaris Cross這3種車款，但一些已停產的車款裡也有測試造假情事。豐田表示，測試造假不影響包括Corolla小型車及Lexus等豪華車款等已上路車輛的安全性。

豐田章男3日對著媒體深深鞠躬並維持鞠躬姿勢好幾秒，說「我們致上誠摯道歉」。

這次風波不涉及豐田在海外生產的車輛；日本政府今年1月開始對豐田調查。

馬自達也在3日通報類似不實認證測試，並停產Roadster與Mazda 2這兩車款。馬自達坦承測試時使用錯誤的引擎控制軟體，並承認3款已停產車型的撞擊測試也有違規行事，但均不會影響車輛安全。

本田汽車也在3日就一系列車款涉及如噪音程度、扭力等測試不實而道歉，稱造假測試的車款為已停產的Accord、Odyssey、Fit這3種舊款，相關車輛的安全性無虞。

豐田集團2年前開始爆出測試造假醜聞，當時旗下製造卡車的日野汽車、製造小車的大發以及受託生產柴油引擎的豐田自動織機（Toyota Industries Corporation）相繼被爆造假，造成部分豐田車款暫停出貨。

美聯社指出，測試體系明顯出現大問題對豐田汽車來說是一大難堪，因為幾十年來豐田一直以品質和鼓勵工人生產「最棒汽車」的企業文化自豪。

汽車業分析師鄧恩（Michael Dunne）接受美國財經新聞網CNBC專訪指出，雖然消費市場近年重拾對混合動力與插電式混動車的青睞，讓豐田迎來一陣利多，但擺在豐田眼前者除數據造假外，還有兩大挑戰。

鄧恩說，一是豐田在純電動車（pure EV）領域全面落後，為此投入數十億美元急起直追，尤其盼拉近與中國的差距，第二項挑戰則是像比亞迪等中國電動車商在諸如泰國、澳洲等原本豐田的海外市場大舉攻城掠地，給豐田緊迫感。

豐田 日本 本田

上一則

小米汽車雷軍：女性車主近半數

延伸閱讀

豐田等5家日本車廠承認安全測試上違規 6款車暫停出貨

豐田等5家日本車廠承認安全測試上違規 6款車暫停出貨
陷恒大財報造假風波 普華永道會計事務所面臨至少1.3億美元罰款

陷恒大財報造假風波 普華永道會計事務所面臨至少1.3億美元罰款
NMIXX校慶音響故障自救展實力 學生踢爆造假公司回應了

NMIXX校慶音響故障自救展實力 學生踢爆造假公司回應了
日本車企不敵中國本土電動車 豐田4月銷量大跌27%

日本車企不敵中國本土電動車 豐田4月銷量大跌27%

熱門新聞

豐田汽車裝配線由機器人焊接Prius混合動力車車殼。（路透）

豐田汽車4月銷量與產量雙降「這車型」暫停交付是主因

2024-05-30 04:30
VinFast電動車去年在北美銷量不到1,000輛，如今傳出考慮進一步延後在美國的建廠計畫。(路透)

「越南特斯拉」去年北美賣不到千輛 擬延後美建廠計畫

2024-05-29 22:30
福斯宣布將開發產自歐洲、為歐洲而造的入門級電動車。(路透)

福斯將開發售價僅2萬的平價電動車 對抗中國進口車

2024-05-29 00:50
日產公司警告8萬多名叫老舊車型的車主立即停止繼續用車，盡快回廠更換安全氣囊。(美聯社)

「別再開日產的老車」安全氣囊爆炸致死傷 車商提警告

2024-05-29 18:53
豐田四月在中國的銷售量下跌。圖為豐田Camry油電混合車。(美聯社)

日本車企不敵中國本土電動車 豐田4月銷量大跌27%

2024-05-30 04:00
保時捷純電車Taycan傳出在中國市場「賣不動」了。（路透）

保時捷在中國銷量衰退24% 經銷商賣到虧損引爆反彈

2024-05-28 03:40

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標