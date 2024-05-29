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「越南特斯拉」去年北美賣不到千輛 擬延後美建廠計畫

編譯葉亭均／綜合外電
VinFast電動車去年在北美銷量不到1,000輛，如今傳出考慮進一步延後在美國的建廠計畫。(路透)
VinFast電動車去年在北美銷量不到1,000輛，如今傳出考慮進一步延後在美國的建廠計畫。(路透)

路透引述知情人士報導，越南電動車製造商越快（VinFast）正考慮進一步延後在美國北卡羅萊納州耗資40億美元建廠的計畫，這家仍處於虧損的企業要贏得美國消費者的青睞處境艱困。

VinFast於2022年宣布，將在美國興建一座年產能15萬輛車的電動車和電池工廠，尋求利用拜登政府核准美國製造電動車補貼的機會。

該公司最初計劃該工廠2024年7月竣工，但後來將投產時間延後到2025年。該消息人士說，公司正在考慮再次延後工期。由於此事尚未公開，消息人士要求匿名。

VinFast去年在北美的銷量不到1,000輛。該公司在給路透的聲明稿中表示，正在「對我們北卡羅來納州工廠建設過程的各個方面，進行徹底審查和評估」。

北卡羅萊納州查塔姆郡的工廠2023年7月破土動工。該郡一位發言人表示，官員沒有聽說計畫有任何延誤。

該發言人說，VinFast已兩度修改工廠總裝車間的規模。最近一次修改是在4月提交，目前該郡許可部門仍在審查。

VinFast在2022年3月宣布在北卡羅來納州建廠計畫時，美國總統拜登表示，該工廠將創造逾7,000個工作職位。他當時在推特上表示，「這是我的經濟戰略發揮作用的最新例證」。

在2020年的總統大選中，共和黨以微弱優勢贏得北卡羅萊納州。拜登的競選團隊正砸重金以期在今年11月的總統選舉中拿下該州。

VinFast去年在全球的汽車銷量不到3.5萬輛，其中絕大多數賣給越南國內市場，且大部分都是賣給關聯公司。

北卡羅來納州 拜登 電動車

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