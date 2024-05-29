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「別再開日產的老車」安全氣囊爆炸致死傷 車商提警告

記者張聲肇／即時報導
日產公司警告8萬多名叫老舊車型的車主立即停止繼續用車，盡快回廠更換安全氣囊。(美聯社)
日產公司警告8萬多名叫老舊車型的車主立即停止繼續用車，盡快回廠更換安全氣囊。(美聯社)

日產汽車較舊年份的汽車由於裝配的高田(Takata)安全氣囊有爆炸導致死傷之虞，該車商29日緊急呼籲車主，暫時不要再開日產老車，受影響的車輛總數達約8萬3920輛。

2015年以來，高田安全氣囊因空氣增壓器爆炸，已造成多名前座乘員傷亡，

日產表示，裝有不良高田氣囊增壓器的車子，經多年後，若遭衝撞可能導致氣囊爆炸，噴出金屬碎片，造成傷亡的風險隨之增加。該公司建議下列年份及車型的車主立即「停止駕駛」：2002至2006年的Sentra小型轎車、2002至2004年的Pathfinder休旅車、2002至2003年的Infiniti QX4休旅車。

日產請上述車款的車主不要再用車，並向代理商約定時間，回廠免費更換新的氣囊增壓器。日產並提供免費拖車進廠服務，有些地點還可接送或租車代步，詳情請洽各代理商。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)說，高田氣囊連輕微碰撞都可能爆炸，造成死亡或重傷，而「較老舊的車子，對駕駛人和前座乘員造成更大的風險，因為氣囊老舊是肇禍因素。」

日產汽車於2020年起已經召回73萬6422輛車回廠更換高田氣囊的增壓充氣泵，但迄今仍有8萬多輛老車尚沒更換，繼續在道路上行駛，因此再度發出召回通知。該公司表示已試過種種辦法，和這些車主聯絡。

全美總共有27人死於氣囊增壓器爆炸。

氣囊增壓器利用活性很大的硝酸銨，經碰撞點燃小型的爆炸，迅速充滿氣囊。經過長時間的高溫和潮濕，硝酸銨會變質，爆炸力增大，炸裂金屬，碎片四飛，傷及乘員，全美受傷人數已超過400。

高田氣囊在馬來西亞、澳洲和美國總共釀成35人死亡的悲劇。美國史上最大規模的6700萬輛汽車回廠行動，就是因為高田氣囊。全球逾億輛車因此召回，高田公司也因此破產

休旅 澳洲 破產

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