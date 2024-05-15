我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登下戰帖 川普接受並回嗆拜登是「最差辯士」

「聽說你周三有空」 拜登提6月、9月與川普辯論2次

中國電動車極少在美銷售 汽車產業仍憂大舉入侵

記者顏伶如／即時報導
中國電動車極少在美國銷售，但美國汽車產業仍然擔心中國電動車大舉入侵。圖為極星Polestar 2電動車在今年紐約的國際車展展出。(歐新社)
中國電動車極少在美國銷售，但美國汽車產業仍然擔心中國電動車大舉入侵。圖為極星Polestar 2電動車在今年紐約的國際車展展出。(歐新社)

紐約時報15日分析，中國電動車極少在美國銷售，但美國汽車產業仍然擔心中國電動車大舉入侵；美國汽車業者及支持者對於拜登總統最新一波關稅措施表示歡迎，認為有助於保護本土製造業與就業機會避免中國低價電動車競爭。

拜登宣布中國電動車關稅從25%調高到100%，但美國只從中國進口非常少數的電動車或燃油車。瑞典車廠製造、浙江吉利集團(Zhejiang Geely)握有掌控權的極星Polestar 2電動車是其中之一。極星發表聲明說，正在評估拜登措施將有如何影響。

報導指出，今年第一寄極星在美國只賣出2200輛電動車，今年稍後則預計在南卡羅來納州工廠生產新款Polestar 3電動車，工廠由富豪汽車公司(Volvo Cars)經營。

富豪目前在美國銷售中國製造的插電式油電混合轎車S90 Recharge，今年當中將從中國進口新款小型休旅車EX30到美國，售價3萬5000元起跳， EX30將成為美國市場最便宜的電動車款之一。報導指出， EX30在歐洲很快便成為富豪銷路最佳的車款。富豪汽車14日表示，正在評估拜登關稅措施的潛在衝擊。

通用汽車(General Motors)Buick Envision休旅車以及福特汽車(Ford Motor)Lincoln Nautilus休旅車，同樣都是在中國製造並於美國銷售的燃油車，並不受到最新一波關稅影響。

報導指出，中國在電動車產業取得領先地位，如果中國電動車進入美國市場，通用、福特等傳統汽車產業恐怕無力競爭，引起美國業人士關切。中國規模最大、成長最快的電動車及電池製造商比亞迪(BYD)，名為「海鷗」(Seagull)的小型電動車在中國售價不到1萬5000美元，比亞迪14日宣布即將在墨西哥推出插電式油電混合皮卡卡車(pickup truck)，但表示目前並沒有銷往美國的計畫。

某些美國汽車產業代表指出，中國政府對車廠提供補助，讓中國車廠有能力大量製造汽車，生產量超過中國市場需求。美國汽車產又遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)主席波茲拉(John Bozzella)說，中國有電動車生產過量的問題，而且是政府大量補助的電動車，由於國內市場無法消化，別無選擇之下只好尋求轉向海外低價銷售。

電動車 拜登 關稅

上一則

「上市即交付 交付即上量」 小米SU7交車數量破萬

延伸閱讀

「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次

「聽說你周三有空」 拜登提議6月、9月與川普辯論2次
拜登還能重申普亭輸了？白宮擔心俄軍正改變烏克蘭戰爭趨勢

拜登還能重申普亭輸了？白宮擔心俄軍正改變烏克蘭戰爭趨勢
美提議多國維和部隊駐紮戰後加薩 但拜登不打算派出美軍

美提議多國維和部隊駐紮戰後加薩 但拜登不打算派出美軍
美對中7關鍵產業課重稅 拜川互嗆 選戰味濃

美對中7關鍵產業課重稅 拜川互嗆 選戰味濃

熱門新聞

有研究顯示，想要一輛聲音大汽車的男性，在精神變態方面得分也更高。圖為汽車示意圖。(取材自unsplash/ev25)

喜歡把車改裝又吵又噪？ 研究：可能有精神病

2024-05-12 21:59
加州一名特斯拉女車主發影片提醒大家，別在特斯拉更新軟體時待在車內。（取材自TikTok@brianna__janel）

特斯拉更新出包？加州女車主被困在車裡 溫度飆114℉

2024-05-11 19:44
豐田汽車社長佐藤恒治去年4才上任，不久即面臨接連出現的安全醜聞。（歐新社）

豐田汽車今年度展望不佳 接連安全醜聞影響生產

2024-05-08 03:46
特斯拉執行長馬斯克（左二）2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（右）與副總裁陶琳（右二）陪同。（路透）

中開綠燈？ 特斯拉自駕出租車或可測試

2024-05-08 21:20
中國電動車極少在美國銷售，但美國汽車產業仍然擔心中國電動車大舉入侵。圖為極星Polestar 2電動車在今年紐約的國際車展展出。(歐新社)

中國電動車極少在美銷售 汽車產業仍憂大舉入侵

2024-05-15 09:54
德國知名汽車品牌「BMW」的念法，應該用德文發音。(路透)

「W不唸W」 BMW原廠曝正確讀法 網驚：原來一直唸錯

2024-05-05 23:32

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用
四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂
「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴
班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則