中國電動車極少在美銷售 汽車產業仍憂大舉入侵

中國電動車極少在美國銷售，但美國汽車產業仍然擔心中國電動車大舉入侵。圖為極星Polestar 2電動車在今年紐約的國際車展展出。(歐新社)

紐約時報15日分析，中國電動車 極少在美國銷售，但美國汽車產業仍然擔心中國電動車大舉入侵；美國汽車業者及支持者對於拜登 總統最新一波關稅 措施表示歡迎，認為有助於保護本土製造業與就業機會避免中國低價電動車競爭。

拜登宣布中國電動車關稅從25%調高到100%，但美國只從中國進口非常少數的電動車或燃油車。瑞典車廠製造、浙江吉利集團(Zhejiang Geely)握有掌控權的極星Polestar 2電動車是其中之一。極星發表聲明說，正在評估拜登措施將有如何影響。

報導指出，今年第一寄極星在美國只賣出2200輛電動車，今年稍後則預計在南卡羅來納州工廠生產新款Polestar 3電動車，工廠由富豪汽車公司(Volvo Cars)經營。

富豪目前在美國銷售中國製造的插電式油電混合轎車S90 Recharge，今年當中將從中國進口新款小型休旅車EX30到美國，售價3萬5000元起跳， EX30將成為美國市場最便宜的電動車款之一。報導指出， EX30在歐洲很快便成為富豪銷路最佳的車款。富豪汽車14日表示，正在評估拜登關稅措施的潛在衝擊。

通用汽車(General Motors)Buick Envision休旅車以及福特汽車(Ford Motor)Lincoln Nautilus休旅車，同樣都是在中國製造並於美國銷售的燃油車，並不受到最新一波關稅影響。

報導指出，中國在電動車產業取得領先地位，如果中國電動車進入美國市場，通用、福特等傳統汽車產業恐怕無力競爭，引起美國業人士關切。中國規模最大、成長最快的電動車及電池製造商比亞迪(BYD)，名為「海鷗」(Seagull)的小型電動車在中國售價不到1萬5000美元，比亞迪14日宣布即將在墨西哥推出插電式油電混合皮卡卡車(pickup truck)，但表示目前並沒有銷往美國的計畫。

某些美國汽車產業代表指出，中國政府對車廠提供補助，讓中國車廠有能力大量製造汽車，生產量超過中國市場需求。美國汽車產又遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)主席波茲拉(John Bozzella)說，中國有電動車生產過量的問題，而且是政府大量補助的電動車，由於國內市場無法消化，別無選擇之下只好尋求轉向海外低價銷售。