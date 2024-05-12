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喜歡把車改裝又吵又噪？ 研究：可能有精神病

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
有研究顯示，想要一輛聲音大汽車的男性，在精神變態方面得分也更高。圖為汽車示意圖。(取材自unsplash/ev25)
有研究顯示，想要一輛聲音大汽車的男性，在精神變態方面得分也更高。圖為汽車示意圖。(取材自unsplash/ev25)

最新研究發現，老愛讓車子發出噪音的男性車主，可能更具有「黑暗」人格特質，恐是一種「精神病態表現」。

加拿大廣播公司（CBC）、每日郵報報導，加拿大安大略省西安大略大學（University of Western Ontario）學者日前在國際期刊《人格心理學當前問題》（Current Issues in Personality Psychology）上發表研究，針對529名平均年齡為18歲的商科學生進行調查，包含289名男性、234名女性、6名「其他性別」學生，問題包括「是否將汽車視為自己的延伸、是否認為大聲的汽車很酷、是否會通過改裝消音器來使汽車的聲音更大。」這些學生也同時做了「黑暗人格特質」（Short Dark Tetrad）測量，評估包括自戀、精神病和馬基雅維利主義（操縱他人達成目的）的程度。

結果顯示，男性參與者比女性更可能渴望擁有一輛聲音更大的汽車，並且更願意透過改裝自己的汽車，使其聲音更大。而這些表示想要一輛聲音大汽車的男性，在精神變態方面得分也更高。研究人員指出，「改裝消音器以提高汽車的噪音會擾亂遠處的行人、其他駕駛和動物，符合虐待狂特質，且在十字路口近距離時會嚇到別人，符合精神病態樣貌。」

由於汽車改裝在部分國家屬非法，研究人員希望這些調查能幫助政府阻止這些活動。研究人員指出，目前的結果表明，資訊宣傳等其他勸阻策略可能無效，得強制依法取締，因為那些在精神病和虐待狂方面得分較高者，不太可能會因為對其他人造成傷害而改變。

改裝車轟隆隆吵死！車主恐有「黑暗人格」 加國研究：病態表現

TVBS新聞網

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