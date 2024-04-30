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銷售降溫 賓士上季獲利銳減逾3成 福斯下滑20%

編譯簡國帆／綜合外電
賓士集團（Mercedes-Benz）第一季獲利銳減34%，福斯集團（Volkswagen）同期獲利也下滑兩成。(路透)
賓士集團（Mercedes-Benz）第一季獲利銳減34%，福斯集團（Volkswagen）同期獲利也下滑兩成。(路透)

賓士集團（Mercedes-Benz）第一季獲利銳減34%，主要受到亞洲消費者正在等待改版後車款、以及電動車需求疲軟拖累。福斯集團（Volkswagen）同期獲利也下滑兩成，主因為銷售減少與成本增加。

賓士表示，上季經調整後的息前稅前盈餘降至36億歐元（約39億美元），利潤為9%，仍低於全年目標，並維持全年展望不變。

這家德國華車廠想藉由更多高階車款支撐獲利的策略正遭遇問題。上季G-Class越野車與E-Class房車等部分暢銷車銷售減弱，因為消費者正在等待新款或升級版車款。

電動車需求廣泛下滑也造成衝擊，全電動車款的訂單減緩。該公司2月延後電動車銷售目標後，預測今年全電動車與與油電混合車的銷售占比將介於19%至21%。

賓士預期，未來幾季銷售看增，最昂貴車款的銷售占比將在下半年升高，在主要市場中，只認為美國的「銷售與需求動能穩健」，同時預期中國大陸市況將改善。

福斯上季營業利益也降至46億歐元（約49億美元），低於市場預期，汽車銷量年減2%至210萬輛，旗下的保時捷（Porsche）也因為改款投資增加、及中國大陸的高階車款需求下滑，營業利率降至14.8%m

財務長Arno Antlitz表示，上季結果一如該公司預期，但3月訂單強勁，有望改善本季財報。福斯計畫今年推出超過30款新車，以捍衛中國等市場的銷售，預期將帶來額外動能。

電動車 投資 德國

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