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中總理李強參觀北京車展：大力發展智能網聯新能源汽車

中國新聞組／即時報導
李強也參觀了剛推出新能源汽車SU7的小米展區，小米董事長雷軍（左）出面接待。（新華社）
李強也參觀了剛推出新能源汽車SU7的小米展區，小米董事長雷軍（左）出面接待。（新華社）

中國新能源汽車產業近年強勢崛起，甚至引發美歐憂心。央視新聞報導，中國國務院總理李強28日前往北京國際車展參觀時提出，要大力發展智能網聯新能源汽車，促進汽車產業高端化、智能化、綠色化升級，更好滿足和創造市場需求。

據中國汽車工業協會統計，今年第一季，中國汽車產銷量分別達到660.6萬輛和672萬輛，年比分別增長6.4%和10.6%。另，今年首季中國出口汽車132.4萬輛，增長33.2%，其中新能源汽車出口30.7萬輛，增長23.8%。汽車也是歐美對中國產能過剩最為擔憂的產業之一。

報導稱，李強先後參觀了東風、比亞迪、智己、極越、寶馬、吉利、小米、賽力斯、小鵬等多家汽車品牌的展區，了解參展車型和技術展示，與相關企業負責人交流，詳細詢問研發、生產、銷售等情況。

李強表示，看了車展讓他感到很受鼓舞，中國的智能網聯新能源汽車發展勢頭強勁，特別是依託完備的產業體系、持續的創新投入，在市場競爭、開放合作中形成了領先優勢，要繼續努力，把這一優勢保持住、發展好。

他指出，當今的汽車產品已經不是單純的交通工具，而是各種技術綜合運用的複合系統。智能網聯新能源汽車堪稱是集機械、電子、計算、感知、視聽、儲能等多項技術為一體的「大號終端」，成為汽車產業轉型升級的主要方向，有十分廣闊的發展前景。

李強呼籲中國車企加快關鍵核心技術攻關，強化產業鏈協同，提升智能製造水準，同時加強前瞻性技術研發布局，推動汽車產業不斷提質升級，為全球綠色低碳轉型作出積極貢獻。

李強強調，當前中國和全球新能源汽車市場都在持續增長，具有巨大的需求空間。智能網聯新能源汽車一定程度上也是全球產業合作的產物，未來發展更加需要各方發揮優勢、深化分工協作。

他指出，當前中國正在開展新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。要更好發揮汽車產業在擴投資、促消費方面的帶動作用，讓更多優質汽車產品進入居民生活。要落實好支持購買使用政策，加快構建充電基礎設施網絡體系，多措並舉優化消費環境、激發消費熱情，更大程度釋放汽車等大宗商品消費潛力。

中國國務院總理李強28日前往北京國際車展參觀，圖為吉利集團董事長李書福（前排左）...
中國國務院總理李強28日前往北京國際車展參觀，圖為吉利集團董事長李書福（前排左）親自向李強解說。（新華社）

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