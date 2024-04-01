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他接社長剛滿1年 豐田股價竟已狂飆1倍

編譯葉亭均／綜合外電
日本豐田汽車社長佐藤恒治。(歐新社)
日本豐田汽車社長佐藤恒治。(歐新社)

日本豐田汽車去年4月把社長的棒子，從豐田章男手中交給了佐藤恒治。這一年來，豐田股價大漲一倍，締造了新社長上任後最佳的首年表現。

從去年3月31日至今年3月29日止，豐田股價飆升101.7%，29日報每股3,792日圓，這一漲幅超越日股大盤日經225指數同期間上漲的60%。

根據彭博資訊彙編、經過股利調整後計算的資料，這是豐田汽車和豐田汽車銷售公司在1982年合併成立豐田汽車以來，新社長上任的最佳股價表現。

相較於豐田汽車今年股價狂飆，競爭同業特斯拉（Tesla）今年來股價慘跌29%。不過，豐田目前本益比約11倍，股價淨值比（P/B ratio）約1.6倍，顯然不像日經225指數的一些股票或其他國際同業已出現估值過高。

佐藤恒治正要邁入擔任豐田社長的第二年，在急遽變化的汽車產業中，正面臨擴大企業價值的挑戰。

彭博行業研究高級汽車分析師吉田達生表示：「創造股價順風的因素，正逢佐藤接任的第一年，包括疲弱的日圓、庫存短缺與市場從電動車轉回頭。」

吉田達生說，展望未來，豐田仍要處理子公司一些安全醜聞議題，而且可能難以調高產量或售價。他表示，如果豐田在下一次財報會議調降獲利展望，他也不會感到意外，「預料難再見到佐藤首年出現的亮麗表現」。

回顧過往，以整個社長任期計算，在1995年至1999年擔任豐田社長的奧田碩任內讓豐田股價翻漲約106%，表現高居排行第一。

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