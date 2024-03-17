中企發豪語：10年後全球前十大電動車廠 中國占一半

中國去年已超越日本，成為全球最大汽車出口國。圖為3月12日， 4000輛上汽集團乘用車正準備從福州港運往荷蘭、埃及、英國等國。（新華社）

中國新能源汽車產業快速崛起，造車「新勢力」之一的蔚來汽車CEO李斌預期，中國汽車產業將「超韓趕日」。李斌說，他非常堅定地認為，十年後，全球智能電動汽車產業的前十名，將有五家是中國公司。

據上海澎湃新聞報導，在16日舉行的「中國電動汽車百人會 論壇（2024）」上，李斌表示，現在正處於「油電交接」時期，各種壓力都積攢到一起了，油車能賺錢，有打價格戰的基礎，它一打價格戰，就一定會傳導到新能源車。

因此他認為，當前中國車市價格戰是非常正常的事情，是正常的商業發展的過程，最終一定會回歸到商業的本質，也就是企業能夠為用戶創造什麼價值。

目前日本和南韓 車廠在全球汽車產業中約占40%的份額。李斌樂觀預期，不久的將來，中國在全球汽車市場的競爭中將會超越日本和南韓。

此外，即將在本月28日推出新能源汽車的中國手機大廠小米 集團董事長雷軍也發下豪語稱，小米汽車將通過15年到20年的努力，成為全球前五的車廠之一。

雷軍近日在個人微博稱，小米汽車將為中國汽車工業全面崛起而奮鬥。他早前也曾表態，小米要打造汽車工業新時代的「夢想之車」，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間