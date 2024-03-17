我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

中企發豪語：10年後全球前十大電動車廠 中國占一半

中國新聞組／即時報導
中國去年已超越日本，成為全球最大汽車出口國。圖為3月12日， 4000輛上汽集團乘用車正準備從福州港運往荷蘭、埃及、英國等國。（新華社）
中國去年已超越日本，成為全球最大汽車出口國。圖為3月12日， 4000輛上汽集團乘用車正準備從福州港運往荷蘭、埃及、英國等國。（新華社）

中國新能源汽車產業快速崛起，造車「新勢力」之一的蔚來汽車CEO李斌預期，中國汽車產業將「超韓趕日」。李斌說，他非常堅定地認為，十年後，全球智能電動汽車產業的前十名，將有五家是中國公司。

據上海澎湃新聞報導，在16日舉行的「中國電動汽車百人會論壇（2024）」上，李斌表示，現在正處於「油電交接」時期，各種壓力都積攢到一起了，油車能賺錢，有打價格戰的基礎，它一打價格戰，就一定會傳導到新能源車。

因此他認為，當前中國車市價格戰是非常正常的事情，是正常的商業發展的過程，最終一定會回歸到商業的本質，也就是企業能夠為用戶創造什麼價值。

目前日本和南韓車廠在全球汽車產業中約占40%的份額。李斌樂觀預期，不久的將來，中國在全球汽車市場的競爭中將會超越日本和南韓。

此外，即將在本月28日推出新能源汽車的中國手機大廠小米集團董事長雷軍也發下豪語稱，小米汽車將通過15年到20年的努力，成為全球前五的車廠之一。

雷軍近日在個人微博稱，小米汽車將為中國汽車工業全面崛起而奮鬥。他早前也曾表態，小米要打造汽車工業新時代的「夢想之車」，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間

北京新京報則報導，中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高在前述這場論壇上預言，2030年前，中國基於生成式人工智能（AI）的全自動駕駛轎車商業化出現，將是大概率事件。

中國近年汽車產業表現強勁，今年前兩個月，中國汽車出口82.2萬輛，較去年同期又大...
中國近年汽車產業表現強勁，今年前兩個月，中國汽車出口82.2萬輛，較去年同期又大幅增長30.5%。（新華社）

小米 百人會 南韓

上一則

繼舊金山後 自駕計程車Waymo洛杉磯開跑

延伸閱讀

小米純電超跑3月28日上市 售價賣關子

小米純電超跑3月28日上市 售價賣關子
不只賣手機 雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市

不只賣手機 雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市
小米汽車首家直營店將在北京開幕 展售SU7

小米汽車首家直營店將在北京開幕 展售SU7
小米汽車SU7要面對公眾 北京王府井首家直營店將開幕

小米汽車SU7要面對公眾 北京王府井首家直營店將開幕

熱門新聞

蘋果公司醞釀十年之久的Apple Car「電動車計畫」，在2月傳出正式終止研發。(路透)

Apple Car為何胎死腹中？紐時分析蘋果自駕車「註定失敗」

2024-03-09 02:30
圖為中國車企比亞迪的出海船隊。（新華社）

中國車廠打價格戰、全球需求趨緩 電動車市況停看聽

2024-03-09 04:40
Lexus LS 500所用的Teamate with Adanced Drive系統評比名列前茅。(美聯社)

輔助駕駛安全性大評比 結果大多不理想、特斯拉「不佳」

2024-03-12 02:08
福斯公開發表ID Buzz概念車之前，蘋果內部即展示類似外觀的版本，這可能不是巧合。在2010年代中期，蘋果汽車團隊正好有部分員工轉投福斯。(路透)

蘋果電動車胎死腹中 憑弔Apple Car原本五種可能版本

2024-03-10 21:33
華為又有新汽車品牌將亮相。（本報系資料照）

華為與北汽合作的「享界」預計6月發表

2024-03-10 16:07
賓士汽車執行長Ola Källenius反對提高中國進口電動車的關稅。（美聯社）

賓士CEO：反對歐盟提高中國電動車關稅 保護主義是錯誤道路

2024-03-12 05:38

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業