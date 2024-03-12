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輔助駕駛安全性大評比 結果大多不理想、特斯拉「不佳」

編譯劉忠勇／即時報導
Lexus LS 500所用的Teamate with Adanced Drive系統評比名列前茅。(美聯社)
Lexus LS 500所用的Teamate with Adanced Drive系統評比名列前茅。(美聯社)

行車安全評估機構美國公路安全保險協會（IIHS）對業者的駕駛輔助系統進行測試，結果大多不理想，特斯拉和賓士都評為不佳， Lexus是列評的14個系統中認為尚可的。

獨立非營利組織IIHS 周發表測試結果，僅有豐田汽車公司為Lexus LS轎車提供的系統的整體表現獲評為「尚可」，特斯拉、賓士和富豪汽車的系統同被IIHS評為「不佳」。

IIHS肯定Lexus的Teammate系統的注意力提醒和各種安全功能。IIHS另給予通用汽車的Super Cruise和日產的ProPilot Assist with Navi-link「勉強」的評價。

IIHS評估這些系統在監控駕駛人、提醒駕駛人需要注意等方面的表現。IIHS也對這些系統在緊急情況下應變步驟給予評比，像是當駕駛人忽略應接手駕駛警示時的方法。IIHS總裁哈基（David Harkey）表示，大多數系統缺乏足夠的措施來防止誤用並讓保持駕駛人保持專注。

哈基發布新聞稿說：「有些駕駛人可能以為部分自動化會讓長途駕駛輕鬆一些，但很少有證據表明系統讓駕駛起來更安全。正如幾個深受矚目的事故所揭示的，當系統缺乏適當的防護措施，反而可能帶進新的風險。」

特斯拉的Autopilot和「全自動輔助駕駛測試版」，這兩種仍是需要駕駛人持續專注的駕駛輔助功能，都被IIHS被評為「不佳」。

其他被評為「不佳」的系統，包括BMW的主動駕駛助理Pro、福特的BlueCruise和富豪汽車的Pilot Assist。

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