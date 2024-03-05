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歐盟擬對中國電動車作海關登記 恐徵收追溯性關稅

記者林宸誼／即時報導
歐盟計畫開始對進口自中國的電動車進行海關登記，若歐盟稍後完成調查並認定中國電動車享有不公平補貼，這些電動車可能自登記日起被徵收關稅。圖為中國民眾在2023年上海車展上，觀看比亞迪Seal電動汽車。（路透）
歐盟計畫開始對進口自中國的電動車進行海關登記，若歐盟稍後完成調查並認定中國電動車享有不公平補貼，這些電動車可能自登記日起被徵收關稅。圖為中國民眾在2023年上海車展上，觀看比亞迪Seal電動汽車。（路透）

歐盟計畫開始對進口自中國的電動車進行海關登記，若歐盟稍後完成調查並認定中國電動車享有不公平補貼，這些電動車可能自登記日起被徵收關稅

海關登記將於該計畫在歐盟官方期刊上發布後的第二天開始，這很可能是在未來幾天內。

路透報導，歐盟委員會正在對中國電動車進行反補貼調查，以確定是否徵收關稅以保護歐盟生產商。儘管歐盟可能在7月徵收臨時關稅，但調查將於11月結束。

歐盟委員會5日公布的一份文件指出，有充分證據證明中國電動汽車獲得補貼，自去年10月正式啟動貿易調查以來，歐盟進口中國電動車的數量年增14%。

報告指出，如果在調查結束前進口中國電動汽車繼續加速增長，歐盟生產商可能會遭受難以彌補的損失。

中國歐盟商會表示，對此舉感到失望，進口激增反映出歐洲對電動車的需求不斷增加。

另外，在美國開始調查中國電動汽車之際，共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）5日提出法案，建議大幅增加進口中國電動汽車關稅每輛2萬美元，並對中國電動車廠在墨西哥等第三國生產的汽車制定同等的稅率。

他指出，中國電動汽車具有不成比例的優勢，統一關稅是要解決此漏洞，以進一步保護美國本土車廠及汽車工人。

歐盟 電動車 關稅

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