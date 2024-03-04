解密中國車廠開發電動車 比他國競爭對手快30%原因

根據業界專家，中國車廠開發電動車比他國競爭對手快30%。圖為蔚來電動車模型。（路透）

華爾街日報報導，中國電動車 製造廠的開發速度比起外國傳統車廠的競爭對手快了大約30%，原因在於他們更願意推翻幾十年來內燃機汽車生產的標準流程，追求儘快上市。

中國車廠會同時間進行多階段開發，不像傳統汽油車開發是線性過程，從設計到工程再到製造，每一步都必須推進至下一步之前完成和驗證；中國汽車製造商使用虛擬測試取代耗時的機械測試；同時尋找規模小、速度快的供應商來取代傳統供應商；並且將車型標準化以縮短生產時間，除了傳統的機械平台外，從重要軟體到數位操作系統等方方面面都予以標準化。

以蔚來汽車為例，從項目啟動到交車給客戶還不到36個月，遠快於許多傳統汽車製造商需時約四年，原因之一就是採用備用晶片，將來透過軟體更新為已出廠的車增加新功能。該公司認為，新技術只要可靠，愈快上市就有愈高的機會可以搶奪市占。

吉利控股集團旗下的純電品牌極氪，與吉利其他品牌共享製造和數位架構，從零到開發出汽車只要24個月，已迅速推出包括休旅車、多功能車和掀背車。

小鵬汽車去年推出扶搖（SEPA2.0）框架，將操作系統、駕駛輔助軟體和電池組設計全整合在一起，供所有車型使用，研發周期因此縮短大約20%。

中國買家偏好選擇新車或新近發布的汽車，根據諮詢業者AlixPartners分析，中國車廠平均1.3年就會發表改款車，外國品牌則要4.2年。

特斯拉 執行長馬斯克（Elon Musk）和福特執行長法利（Jim Farley）都表示，未來最大的威脅將來自中國。如果在中國競爭者加強投資之際，這些跨國車廠反其道而行，它們就可能在技術上落後。

其他國家對中國汽車產能的憂慮與日俱增。隨著電動車的需求放緩，他們也擔心廉價汽車可能充斥全球。拜登 政府上周四表示將調查外國汽車技術，以防潛在的國安風險。歐盟也正對中國電動車制造商進行反補貼調查。