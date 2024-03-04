解密中國車廠開發電動車 比他國競爭對手快30%原因
華爾街日報報導，中國電動車製造廠的開發速度比起外國傳統車廠的競爭對手快了大約30%，原因在於他們更願意推翻幾十年來內燃機汽車生產的標準流程，追求儘快上市。
中國車廠會同時間進行多階段開發，不像傳統汽油車開發是線性過程，從設計到工程再到製造，每一步都必須推進至下一步之前完成和驗證；中國汽車製造商使用虛擬測試取代耗時的機械測試；同時尋找規模小、速度快的供應商來取代傳統供應商；並且將車型標準化以縮短生產時間，除了傳統的機械平台外，從重要軟體到數位操作系統等方方面面都予以標準化。
以蔚來汽車為例，從項目啟動到交車給客戶還不到36個月，遠快於許多傳統汽車製造商需時約四年，原因之一就是採用備用晶片，將來透過軟體更新為已出廠的車增加新功能。該公司認為，新技術只要可靠，愈快上市就有愈高的機會可以搶奪市占。
吉利控股集團旗下的純電品牌極氪，與吉利其他品牌共享製造和數位架構，從零到開發出汽車只要24個月，已迅速推出包括休旅車、多功能車和掀背車。
小鵬汽車去年推出扶搖（SEPA2.0）框架，將操作系統、駕駛輔助軟體和電池組設計全整合在一起，供所有車型使用，研發周期因此縮短大約20%。
中國買家偏好選擇新車或新近發布的汽車，根據諮詢業者AlixPartners分析，中國車廠平均1.3年就會發表改款車，外國品牌則要4.2年。
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和福特執行長法利（Jim Farley）都表示，未來最大的威脅將來自中國。如果在中國競爭者加強投資之際，這些跨國車廠反其道而行，它們就可能在技術上落後。
其他國家對中國汽車產能的憂慮與日俱增。隨著電動車的需求放緩，他們也擔心廉價汽車可能充斥全球。拜登政府上周四表示將調查外國汽車技術，以防潛在的國安風險。歐盟也正對中國電動車制造商進行反補貼調查。
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