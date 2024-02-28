蘋果放棄造車 雷軍震驚 李想認為是正確戰略選擇

蘋果決定放棄長達10年的電動車研發計畫。（美聯社）

蘋果決定放棄長達10年的電動車研發計畫，讓同樣是以手機廠商身分造車的小米 董事長雷軍感到「非常震驚」，理想汽車董事長李想則認為是正確的戰略選擇。

特斯拉 CEO馬斯克在旗下社群媒體X上，轉發蘋果停止造車的訊息，並配上了敬禮和抽煙兩個表情。

澎湃新聞報導，雷軍表示，小米戰略是「人車家全生態」，並提到深知造車難度，三年前依然做了無比堅定的戰略選擇，「認認真真為米粉造一輛好車。」

李想則表示，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智慧 是絕對正確的策略選擇，時間點也適合。

他分析，人工智慧會成為所有設備、服務、應用、交易的最頂層入口，是蘋果的必爭之戰。汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智慧。汽車的電動化是上半場，人工智慧才是決賽。

小鵬汽車董事長何小鵬則發文表達意外之感，「去年還討論過，汽車行業新進入者會在2024年內全部出牌，但除了蘋果。2024年後的10年會進入淘汰賽和全明星賽。但沒有想到蘋果在2024年出了這樣的牌。」

在社群媒體上，有不少數碼圈分析人士表示，蘋果放棄造車，尤其對小米汽車而言不算好消息。因為蘋果造車與小米造車有很高的相似度，巨頭蘋果折戟，在某種程度上證明了這條路很難走通。

小米集團總裁盧偉冰先前透露，小米確信在競爭激烈的電動車市場找到了自身定位和用戶群體，並願意為即將推出的小米SU7買單。預計小米汽車的第一批用戶將與手機用戶高度重疊。小米汽車最快今年第2季開始在大陸市場交付。

特斯拉投資人Sawyer Merritt發文分析了蘋果放棄造車的原因，並表示美國只有兩家車商從未破產過，一家是福特，另一家是特斯拉。馬斯克對此回覆說，「破產是一家車企的常態。」

早在2014年，蘋果就開始探索電動車項目，該項目稱為Titan計畫。蘋果啟動Titan計畫後，發揮「鈔能力」重金從Google、賓士、特斯拉等公司挖角，組成了一支擁有矽谷和汽車產業基因的核心團隊。

在最鼎盛的時期，研發人員就超過5,000名，截至2019年末，蘋果僅從特斯拉挖走的人才就超過300人。

不過由於蘋果在造車路線和方向上反覆搖擺，也遲遲沒有合作對象和形式落地，導致參與Titan計畫的高管大量出走，項目也幾度停滯。