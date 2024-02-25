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電動車降價表示銷量下滑？全美EV市場現況盤整

編譯季晶晶／綜合外電
專家指出美國電動車市目前有車價過高、充電設施不足和稅務減免規定太複雜等三大問題。(路透)
專家指出美國電動車市目前有車價過高、充電設施不足和稅務減免規定太複雜等三大問題。(路透)

美國電動車（EV）市場看起來情況不妙：特斯拉不斷調降售價；福特野馬Mach-E也降價，並削減電動皮卡的產量；通用汽車正考慮重新推出插電式混合動力車，先前直接轉向純電動汽車的承諾可能再議。而美國環保署有意放寬對汽車製造商必須銷售更多電動車的要求，摒棄燃油汽車和休旅車的激進步伐可能減慢。

但Cox Automotive的數據顯示，2023年第4季的電動車銷量比一年前增長40%，去年美國電動車銷量創歷史新高，首次突破100萬輛。只不過預期與現實之間仍然存在令人憂慮的差距。彭博新能源財經（BNEF）預估2023年插電式汽車的銷量可達170萬輛，最終僅賣出146萬輛。趨勢線不像許多人先前預測地那樣急劇升高。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，原因包括售價太高、充電設施不足，以及稅務減免規定太複雜等等。

電動車價

目前美國車市銷售的大多數電動車，都是價格較高的類別。J.D.Power分析師Tyson Jominy在談到起亞EV9和凱迪拉克Lyriq電動車表示，兩者標價都在5萬到6萬美元間，而這兩個品牌通常不在同一個區隔市場。

彭博新能源財經分析師Corey Cantor表示，除了對普通買家來說售價過高之外，車型的選擇也很有限，絕大多數都是價格相對較高的休旅車，轎車或小型車的選擇不多。

目標客戶群也發生變化，要銷售更多電動車意味要接觸電動車發燒友以外的客戶。福特執行長法利（Jim Farley）說：「隨疫情衝擊消退，我們了解到，電動車每月賣到5,000到7,000輛，開始進入主流客戶群，他們並不願意為電動車支付高昂溢價。」

這是福特最近為何下調Mach-E售價，還成立團隊要開發出成本更低的電動車工程平台。

充電設施

另外，公共充電設施仍然不足。美國國家再生能源實驗室（NREL）估計，全美到2030年會需要18.2萬個電動車快充站。但目前只有不到4萬個，其中大約四分之一在加州。

除了數量不夠，J.D. Power調查發現，消費者對現有充電站的可靠性評價也很低。Jominy 說，車價和公共充電站有連帶關係。買得起豪車的人更可能擁有郊區住宅，附帶私人車庫，他們的電動車能在夜間充電。而對於買不起昂貴汽車又沒有私人車庫者，公共充電站益發重要。

車廠最近終於開始積極安裝更多充電設施。寶馬、通用、本田、現代、起亞、賓士和Stellantis已成立一家合資企業，計劃在美加兩國安裝約3萬個充電椿。

此外，為簡化操作，美國各大車廠已同意支援特斯拉充電規格。幾年後，幾乎所有在美銷售的電動車都將有相同的充電接口。

吉普和道奇汽車製造商Stellantis的執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）指出，公用充電站必須「隨處可見」，大家才會考慮買電動車。車廠也需提高其可靠性。

稅務優惠

美國目前有許多稅務優惠，可以降低購買電動車的成本，但規則複雜，包括車輛組裝地、電池組及其零部件產地、車價，以及買主的家庭收入都可能受限。

隨著更多車廠通過複雜的申請程序，愈來愈多車型符合條件。此外，今年起，車主購車時就能申請退稅，不必等到來年報稅。

租賃也為更多消費者提供稅務減免途徑。由於租賃車輛不受聯邦稅務優惠的大多數限制，許多車廠因此提倡租賃。專家說，存在的漏洞可能有助租賃興起，這也因為許多消費者還不確定是否準備好購置電動車。

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