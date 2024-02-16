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面對中國同業的競爭 歐美車廠設法降低電動車成本

編譯吳孟真／綜合外電
面對來自中國同業的壓力，歐美各大車廠正努力壓低電動車成本。路透
面對來自中國同業的壓力，歐美各大車廠正努力壓低電動車成本。路透

面對來自中國同業的壓力，歐美各大車廠正努力壓低電動車成本，以便讓電動車價格和利潤空間和汽油車款相近。

路透報導，歐洲的Stellantis和雷諾汽車（Renault）正發展價格較令人負擔得起的電動車；而美國的通用（GM）和福特汽車（Ford）也開始思考與他廠建立合作關係以降低成本的可能性。

另據華爾街日報報導，豪華電動車製造商Lucid於15日將旗下車款Air Pure的起跳價調降10%，至69,900美元，為一個月內二度降價。上周，電動卡車製造商Rivian也將其車款降價3,100美元，降幅約4%。

在比亞迪等中國業者的削價競爭下，這些西方國家的車廠遭遇的壓力日增。日經本周報導，比亞迪正考慮在墨西哥設立一家組裝廠，就近將產品輸入美國市場。

高昂的製造成本，已成為電動車普及化的一大阻礙。歐美車廠在銷售上難以趕上電動車龍頭特斯拉，如今中國車廠的加入，更加劇市場的競爭局面。

雷諾執行長梅奧（Luca de Meo）日前在分析師會議上說，「大家都想把電動車成本降到和傳統內燃機引擎車款相當」，一般而言電動車成本約有四成用於電池，小型車因電池體積相對較小，比大型車更能降低成本。

福特也正評估自家車款的電池策略，已成立一個專門團隊來設計能匹敵比亞迪的低價電動車。福特執行長法利（Jim Farley）說，若不能在全球與中國車廠公平競爭，那麼在未來幾年內，福特20~30%的收入都會陷入危險之中。福斯先前預測，旗下電動車今年將虧損50~55億美元。

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