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每小時19美元 巴黎提案大漲休旅車停車費 公投獲多數支持

中央社／巴黎4日綜合外電報導
巴黎選民同意將重型休旅車在市中心的停車費漲為3倍。（歐新社）
巴黎選民同意將重型休旅車在市中心的停車費漲為3倍。（歐新社）

根據巴黎市政府官方結果，巴黎選民今天投票支持市長伊達戈（Anne Hidalgo）的提案，同意將重型休旅車在市中心的停車費漲為3倍，達每小時18歐元（約19美元）。

法新社報導，有54.55%的巴黎人支持將重達1.6噸以上的休旅車在市中心的停車費漲為每小時18歐元，離市中心稍遠的地區則收12歐元。一般小型車停車費為每小時6歐元。

但巴黎市130萬名合格選民中，只有相當於5.7%的7萬8000人願意前往全市39個投票所表達意見。

「社會黨」（Socialist Party）的伊達戈說，支持這項「對我們健康有益，對地球有益」的提案，是「巴黎人明確的抉擇」。

2噸以上的純電動車也將受新規定影響；巴黎居民或在巴黎工作的人、計程車駕駛、零售商、醫護人員和身障人士則可豁免。

43歲的電影發行商馬沙爾（Gregoire Marchal）在巴黎第10區的投票所投下贊成票後說：「這是生態問題，但也是社會問題，攸關城市如何必須在不斷改變的環境中進化…我也有車，但我們可以反省這個問題，改變自己的行為，我覺得這很好。」

但不是所有人都樂見投票結果。

在相對富裕的第8區，休旅車似乎占多數。75歲居民詹寧（Jeannine）說：「我討厭伊達戈所有這些強制令。」

在伊達戈的治理下，巴黎將許多街道劃設為行人徒步區，包括塞納河（Seine）兩岸，並打造自行車道網絡，以鼓勵大眾捨棄駕車、減少有害的交通碳排放。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）曾形容休旅車「畸形」，因為這種車比傳統轎跑車多燒15%的燃料，造價和售價也更高。

巴黎市政府曾指出更高、更重的休旅車具有安全疑慮，認為這種車在意外事故中「對行人的致死率是（標準車輛的）兩倍」。

也有人提到，不管是在道路上或停車時，這種車都比其他車型占用更多公共空間。

巴黎將於今年夏天主辦奧林匹克運動會，伊達戈幾乎不放過任何機會誇耀市府的環保政績和大幅降低市中心汽車使用的努力。

但駕駛人團體抨擊這項計畫，法國汽車俱樂部（Mobilite Club France）發言人卡哈（Yves Carra）認為，「休旅車」分類是「毫無意義」的「行銷術語」；他還說，新措施真正影響到的車款會是家庭用轎跑車和旅行車，而不是小型休旅車。

法國環境部長貝修（Christophe Bechu）告訴RTL電台，針對休旅車額外收費相當於「一種懲罰性的環保主義」，即使駕駛人應「選擇較輕型的車」。

負責交通事務的綠黨籍（Green party）巴黎市副市長貝拉德（David Belliard）說，停車費漲價將波及巴黎約10%的車，每年將帶來3500萬歐元收益。

休旅 投票 電動車

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