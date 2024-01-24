華為問界汽車銷量增 賽力斯去年虧損縮小

華為與賽力斯合作的問界M7上市。（網路照片）

賽力斯公司生產的華為 問界汽車銷量大增，讓賽力斯去年虧損縮小，賽力斯公司24日發布2023年年度業績預虧公告稱，預計2023年營收人民幣355億元到365億元，年增4%到7%。歸屬於母公司所有者的虧損為人民幣21億元到27億元，相較2022年虧損人民幣38億元大幅縮小。

澎湃新聞報導，針對業績預虧的主要原因，賽力斯表示，一方面，高端化智慧電動汽車核心技術和產品的研發投入較高，致研發費用和人工成本增加。另一方面，前三季銷售低迷，固定費用及相關費用較高，均對業績造成影響。

此外，為了第4季提高銷量，賽力斯公司上半年就加大市場促銷力度，以及上半年原材料成本居高，也影響當期業績。

賽力斯方面預估，隨著第4季度AITO問界M7銷量成長、M9上市發表，公司獲利能力有望進一步增強。

銷售資料顯示，AITO問界新品助力賽力斯汽車在去年下半年迎來銷量猛增。2023年12月，賽力斯汽車銷量達3.1萬輛，創歷史新高，年增210%，這也是其月度銷量首次突破3萬輛。2023全年，賽力斯累計銷量達10.6萬輛，年增33.3%。

賽力斯方面發布的資料顯示，2024年1月前三周，AITO問界的銷量已經達到2萬輛。

此外值得一提的是，在合作夥伴華為強大的品牌號召力下，AITO問界新M7上市四個月累計大定（訂金不退）訂單突破13萬輛；AITO問界M9上市七天則實現了累計大定突破3萬輛。

2023年11月26日，華為宣布擬設立一家從事汽車智慧系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，長安汽車表示擬出資獲取目標公司不超過40%股權。當日晚間，賽力斯也主動披露已受到邀請，同時賽力斯表示，其目前是華為車BU合作最深、範圍最廣、裝車量最大的整車合作夥伴。華為車BU本次戰略調整，不影響雙方長期的戰略合作夥伴關係，不影響對賽力斯的零部件供貨關係，不影響為AITO問界車主和潛在使用者持續提供產品和服務。