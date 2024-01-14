理想汽車：今年銷量目標超過賓士、寶馬、奧迪

理想汽車表示，今年銷量目標超過BBA（賓士、寶馬、奧迪）。（中新社）

理想汽車高級副總裁鄒良軍表示，今年是產品大年，要同時操盤好多款增程和純電車型，還要實現銷量超過BBA（賓士、寶馬、奧迪）成為中國市場銷量第一的豪華品牌，有人認為，新勢力和BBA競爭是自不量力，但所有問題都會在今年12月得到答案。

澎湃新聞報導，針對2024年，理想汽車定下80萬輛的年銷量目標。在競爭激烈的新能源汽車市場上，這一數字也讓不少業內人士質疑。

鄒良軍坦言，80萬輛是我們的挑戰目標，在新勢力領域，還沒有企業能做到一年銷售80萬輛車，中國市場平均2,000多萬輛的年產銷量，占全球1/3汽車市場，理想有很大機會達成80萬輛這個目標。

他把80萬輛銷量做了拆分，首先，理想的銷售基盤是在售的L7/L8/L9三款車，這三款車即將迎來24款配置更新以保持競爭力，要做到三款車的市占率不下滑，2023年銷售37.6萬輛，2024年L7/L8/L9三款車銷量至少要達到40萬輛。

其次，鄒良軍認為，在中國人民幣50萬元以上的純電車產品供應嚴重不足，理想MEGA上市後將要挑戰月銷8,000輛。據悉，理想MEGA將在今年3月正式上市並開啟交付。

此外，今年是理想的產品大年。理想汽車第一款人民幣30萬以下的車型L6將在2024年4月上市，20萬-30萬元區間車型的市場空間是30萬元以上車型的兩倍，當然競爭也更加激烈，比如Model Y一款車就能賣4萬-5萬輛。鄒良軍表示，L6的目標是挑戰月銷3萬輛。下半年，理想還將推出三款高壓純電車型。

為了達成被外界視作不可能任務的銷量目標，出身華為 的鄒良軍把手機業務的管理模式帶入了理想，以「天」為單位來管理產品庫存。

在鄒良軍看來，一個企業最大的風險是庫存，而傳統汽車企業的庫存係數平均是按月計算的，不少消失了的製造業企業是被庫存吃掉了現金流和利潤 ，「都不是餓死的，而是撐死的」。

據介紹，理想汽車內部要求，從客戶下定金到把車提走平均必須在7天內完成。從常州工廠把一台車運出去的平均運輸天數是3-4天，剩下1-2天則要完成所有交付工作，他說，客觀來講，理想學習並借鑒了以前手機行業的管理經驗，本質上就是把效率提高。

2023年，理想汽車的直營銷售門店從288家增加到467家。鄒良軍表示，為了支撐80萬輛的銷量目標，門店將會在今年底擴充至800家，平均一天新開一家店。

對於華為問界汽車的異軍突起，鄒良軍則直言，華為問界的發表，讓晚期大眾開始接受電車，這對理想來說是非常好的事情，理想汽車和其他新興智慧電動車 品牌，都是在做一件大規模替代燃油車的事情。這件事情，理想一家品牌幹不成，只有幾家中國企業大家一起才能幹成。