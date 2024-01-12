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歐盟查中國電動車補貼 路透：盯上比亞迪吉利上汽

中央社上海／布魯塞爾12日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會調查人員未來幾周將對中國汽車製造商進行檢查，以決定是否徵收懲罰性關稅保護歐洲電動車製造商。圖為比亞迪位於北京的一家銷售門店。（歐新社）
歐洲聯盟執行委員會調查人員未來幾周將對中國汽車製造商進行檢查，以決定是否徵收懲罰性關稅保護歐洲電動車製造商。圖為比亞迪位於北京的一家銷售門店。（歐新社）

3名消息人士表示，歐洲聯盟執行委員會調查人員未來幾周將對中國汽車製造商進行檢查，以決定是否徵收懲罰性關稅保護歐洲電動車製造商。

路透社報導，兩名消息人士說，調查人員將走訪比亞迪（BYD）、吉利汽車（Geely）和上海汽車集團（SAIC）。其中一人說，調查人員不會走訪特斯拉（Tesla）、雷諾（Renault）和BMW等在中國生產的非中國品牌車商。

這項調查於去年10月展開，預計持續13個月，目的是要確認中國生產的廉價電動車是否從國家補貼中受益，形成不公平競爭。這項調查被中國稱為保護主義，加劇北京與歐盟之間的緊張關係。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）、中國商務部、比亞迪和上海汽車集團沒有立即回應置評請求。吉利汽車拒絕評論，但引用其去年10月的聲明指出，吉利遵守所有法律，支持公平的全球市場競爭。

一名消息人士說，調查人員已經抵達中國，另一名消息人士說，訪問定於1、2月間進行。

一名消息人士說，這些訪問是查證工作，透過現場檢查確認之前車廠書面問卷答覆是否屬實。歐盟執委會的調查文件顯示，調查處於「啟動階段」，將於4月11日之前進行現場確認。

中國上周對從歐盟進口的白蘭地展開反傾銷調查，這項作法似乎針對支持電動車調查的法國。出口歐洲的中國熱門車款包括上汽旗下名爵汽車（MG）和吉利旗下富豪汽車（Volvo）。

中國製汽車在歐盟電動車市場巿占率已增至8%，2025年可能來到15%。這些電動車售價通常比歐盟製車型低20%。

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