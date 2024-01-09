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中國獲俄羅斯助力 超越日本登全球汽車出口榜首

記者顏伶如／即時報導
中國在俄羅斯幫助之下超越日本而登上汽車出口國第一名。圖為中國比亞迪產車。（美聯社）
中國在俄羅斯幫助之下超越日本而登上汽車出口國第一名。圖為中國比亞迪產車。（美聯社）

華爾街日報9日報導，中國在俄羅斯幫助之下超越日本而登上汽車出口國第一名，全球汽車產業勢力版圖產生板塊移動；汽油驅動車輛市場需求量大增，帶動中國製造汽車銷售在2023年裡創新高。報導分析，中國能在全球汽車製造產業崛起，代表北京的工業政策經過努力耕耘終於取得勝利，相同成果的前例則有太陽能板及電池。

報導指出，中國在電動車的國際市場搶下一席之地，但傳統式汽油車仍是中國出口汽車數量大增的主力，來自俄羅斯的市場需求量增加尤其顯著。

俄烏戰爭爆發後，西方國家汽車製造商從俄羅斯抽腿，中國順勢填補市場空缺。根據中國乘用車市場資訊聯席會(China Passenger Car Association，CPCA)統計，2022年中國製造汽車在當地賣出16萬量，到了2023年銷售量至少增加五倍。

中國乘用車市場資訊聯席會9日公布最新數據，2023年中國製造汽車出口海外市場達526萬輛，估計比日本製造汽車出口量多了將近100萬輛。根據日本官方統計資料，2023年1月至11月間，日本製造汽車累計出口量街近400萬輛。

對於中國製造汽車可能大舉進入市場，美國基本上以禁止性關稅(prohibitive tariffs)做為防護，歐盟則在2023年9月針對中國進口的低價電動汽車祭出反補貼調查(antisubsidy probe)，做為是否開徵反傾銷關稅的依據，北京則批評歐盟政策為貿易保護主義。

華爾街日報分析，中國下一波出口汽車可能會有更多電動車及油電混合車。

中國的比亞迪(BYD)在2023年第4季裡，銷量首度超過美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)，比亞迪2023年海外銷售有24萬2000輛，目前正在歐洲各地擴建展示中心，目標在2024年進一步拉抬銷量。

日本 電動車 俄羅斯

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