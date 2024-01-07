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傳本田汽車擬斥資138.3億美元 在加拿大興建新電動車廠

中央社／東京7日綜合外電報導
本田汽車公司（Honda Motor Co）考慮在加拿大興建一座電動汽車廠。（路透）
本田汽車公司（Honda Motor Co）考慮在加拿大興建一座電動汽車廠。（路透）

日本經濟新聞集團今天報導，本田汽車公司（Honda Motor Co）考慮在加拿大興建一座電動汽車廠，這項計畫將耗資近138.3億美元，可能包括自製電池。

日經新聞說，這項計畫可能是本田最大的投資之一。

本田公司並未立即回覆路透的置評請求。

加拿大工業部長辦公室在給路透的聲明中表示，有關本田尋求在加拿大進行重大投資的報導，說明加國勞動力素質和工業實力良好。

日經新聞說，本田汽車正在研究多個可能設廠地點，包括毗鄰本田在安大略省（Ontario）現有汽車工廠的位置；本田預計在今年底前做出決定，新廠可能最快於2028年啟動。

本田已計劃於2026年開始在北美生產與銷售電動車，以本田新平台e:Architecture所開發的純電車款為基礎。

本田與合作夥伴韓國「LG新能源」（LG Energy Solution）2022年曾宣布，計劃在美國俄亥俄州建造一座44億美元的合資電池工廠。

本田和通用汽車（GM）2022年同意合作投資50億美元，以尋求在銷量上擊敗特斯拉（Tesla）電動車；但兩家公司在2023年10月表示，已取消聯手研發平價電動車的計畫。

本田 投資 電動車

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