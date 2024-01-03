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美排除中國電池新規上路 可享電動車購車優惠只剩八款

編譯劉忠勇／綜合外電
美國新規今年上路後，日產Leaf即喪失享有抵稅優惠的資格。（美聯社）
美國新規今年上路後，日產Leaf即喪失享有抵稅優惠的資格。（美聯社）

美國周一生效的新規定，將採用中國生產或組裝的電池元件排除在外，因此符合抵稅優惠的電動車款，將從17款減為只有8款。不過，隨汽車製造商將陸續申請更多車款，未來符合新規的車款預料還會增加，只是成本勢必也會跟著上揚。

這八款車包括通用汽車（GM）雪佛蘭Bolt在內兩款車，福特汽車的F-150 Lightning，Rivian Automotive的兩款車，以及特斯拉Model Y在內三款車。特斯拉新推出的Cybertruck和 Model 3 配置不同的款式並不符合新規。

失去抵稅優惠的還包括日產Leaf，Leaf是先前符合資格的唯一一款日本車，以及福斯的ID.4。

美國政府對電動車購車提供最高7500美元的抵稅優惠。但為了降低對中國的供應鏈的依賴，美國政府去年12月表示，凡採用中國電池組件的車款，2024年起將喪失抵稅優惠的資格，2025年起只要是電池材料中的鎳、鋰和其他關鍵礦物源自中國，也會被排除在外。

金融時報指出，要符合新規勢必要多付一定的成本。中國電動車電池製造商在全球市占率超過三分之二， 光是中國最大的製造商寧德時代即握有37%的市占。寧德時代去年產能增加超過50％，代表該公司是少數能在規模和價格上趕得上電動車市場需求的供應商。

不過，若要轉向價格較高的南韓和日本電池供應商，汽車製造商成本將因此上揚。隨著產能受限和需求增加，相關成本可能還會提高。

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