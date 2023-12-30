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手機結合電動車成趨勢 小米華為造車超越蘋果

記者林宸誼／即時報導
有意進入汽車市場的蘋果公司，10多年過去仍未推出自家品牌的汽車。蘋果公司在汽車領域正在被中國對手超越。圖為觀眾在上海國際汽車工業展覽會上，了解華為AITO問界車型。(中新社)
有意進入汽車市場的蘋果公司，10多年過去仍未推出自家品牌的汽車。蘋果公司在汽車領域正在被中國對手超越。圖為觀眾在上海國際汽車工業展覽會上，了解華為AITO問界車型。(中新社)

智慧手機與電動汽車的結合正在逐步成為現實。有意進入汽車市場的蘋果公司，10多年過去仍未推出自家品牌的汽車。反而在智慧手機領域的中國競爭對手華為小米，均已推出了配備先進數碼功能的電動汽車，蘋果公司在汽車領域正在被中國對手超越。

華爾街日報報導，華為和小米積極布局電動汽車市場，嘗試為企業擴展新業務，預計也有助緩解美國針對性制裁的影響。2家企業都注重吸引自家智慧手機用戶購入汽車，強調品牌手機與汽車的舒適結合。

例如華為強調，其汽車配備了華為智慧手機用戶熟悉的操作系統和駕駛輔助軟件，華為的手機和汽車之間，還可以同步下載並使用部分應用程式。

華為和小米正在進入電動汽車市場時，中國汽車品牌蔚來也開始銷售自家研發的手機。日本瑞穗銀行高級研究員湯進表示，中國智慧手機巨擘都意識到了汽車的重要性，「他們趕在蘋果的汽車預計問世前，用軟體結合的方式製造自家智慧汽車。」

蘋果在中國的供應商正進軍電動汽車業務，代表蘋果若決定生產汽車，相信隨時能夠獲得合作夥伴和技術支持。不過時至今日，蘋果仍未公開推出汽車的計畫，與已經推出自家汽車的中國對手顯然存在差距。

華為 小米 華爾街

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