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數據統計：BMW車主最容易酒駕、Tesla車主最容易發生事故

記者陳威任／即時報導
改款Tesla Model 3。（取材自Tesla）
改款Tesla Model 3。（取材自Tesla）

很多人對於汽車品牌及車款可能有些刻板印象，例如遇到TOYOTA ALPHARD或Lexus LM千萬不要惹、BMW駕駛可能都開很快、VOLVO車主都很注重安全、或特定品牌駕駛三寶比率很高等等。這些印象如果透過保險數據來看往往可以得到更真實的實際情況。

根據貸款平台LendingTree最近的一項研究，2022年11月至2023年11月期間，Tesla駕駛者在美國的平均事故率最高、而BMW車主的酒後駕車情況則高，甚至遙遙領先其他品牌。

Tesla Model Y。（取材自Tesla）
Tesla Model Y。（取材自Tesla）

該研究檢查了數千萬份保險報價數據，結果顯示，每1000名駕駛中，Tesla發生了23.54起事故，其次則是Ram的22.76起與Subaru的20.9起事故。另一方面，事故發生率最少的品牌都已停產，包括Pontiac(8.41起)、Mercury(8.96起)及Saturn(9.13起)。 同時，克萊斯勒（11.07）、凱迪拉克（11.13）和林肯（11.69）是駕駛車輛最謹慎的現有品牌。

LendingTree保險專家Rob Bhatt表示，車輛的碰撞率只是保險公司在確定特定車型的承保風險時考慮的因素之一。也就是說，車主駕駛記錄中包括之前的罰單、事故或酒後駕車通常比車輛的安全記錄對你的保險費率產生更大的影響。

即便Tesla駕駛發生事故的比例較高，但由於他們並沒有在與保險相關的整體駕駛錯誤中名列前茅，所以保費不至於影響太大（但高昂的維修成本另當別論）。Ram則獲得這項殊榮，數據當中Ram的駕駛者最糟糕，每1000人中會有32.9起事故，事故內容包含普通意外、酒駕與超速等等行為，可能因此影響到保費。

Ram 1500。（圖：Ram提供）
Ram 1500。（圖：Ram提供）

Ram駕駛在所有四個事故類別中均排名前五。他們在每1,000名駕駛中超速駕駛的案例中領先（4.42）。此外，他們的酒駕數量排名第二（1.72），罰單數量排名第五（8.0）。

駕駛酒後駕車發生率最高的品牌是BMW。 事實上，其每1,000名駕駛出現3.13件的比率，遠遠超過了其他品牌的車主，幾乎是Ram（1.72）的兩倍。Subaru則以1.45件排名第三。

BMW G70 7 Series。（取材自BMW）
BMW G70 7 Series。（取材自BMW）

有趣的是，Tesla駕駛在酒後駕車方面表現相對較好，每1000名駕駛中有1.02次酒後駕車，在榜單上排名第20位。 目前尚不清楚究竟是什麼導致了Tesla的高事故率，推測優異性能輸出和其他因素可能是罪魁禍首。

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