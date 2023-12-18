中國小姐姐不愛了？保時捷第3季在中國銷量暴跌4成

保時捷今年第三季在中國的銷售量暴跌40%。（中新社）

保時捷在中國一直頗受富豪尤其是年輕女富豪的喜愛，但據中國新聞周刊報導，保時捷日前公布的今年第三季銷售數據卻顯示，保時捷當季在中國的銷售量暴跌40%，成為保時捷全球唯一銷量下滑的市場。

保時捷今年前三季在北美市場銷量為6.45萬輛，年比增長14%；歐洲（不包括德國 ）銷量為5.17萬輛，德國銷量為2.48萬輛，分別增長23%和19%。但在中國市場，前三季共賣出6.07萬輛，年比下滑12%。

針對保時捷在中國銷量下滑，保時捷中國總裁及執行長柯時邁（Michael Kirsch）認為，原因有三：一、最受中國市場歡迎的車型「卡宴」（Cayenne）新舊款切換；二、宏觀市場價格戰異常激烈；三、把一部分中國市場車源調配給了全球其他市場。

但過去一直有一種說法，「保時捷每賣車三輛車，就有一輛銷往中國」，何以如今在中國的銷量會突然大跌？

柯時邁早前接受中國新聞周刊採訪時曾表示，對比保時捷其他市場，中國車主的平均年齡最小，且女性車主的比例達到了最高的50%左右。柯時邁說，「中國女性不僅僅是保時捷的使用者，而是具備購買決策者、購買者和使用者三者合一的身分，這讓他印象非常深刻。」

報導稱，2022年，保時捷中國新車交付量約9.3萬輛，占保時捷全球銷量的30%，蟬聯保時捷全球最大單一市場。「這其中，中國小姐姐的貢獻相當突出」。

中國新聞周刊指出，導致保時捷在中國銷售下滑的原因是「減配事件」。

早前因車用晶片 短缺，保時捷將中國車主的車輛進行減配，把轉向柱電動調節功能減裝為「手動轉向柱」。但保時捷此前承諾的免費升級方案卻未予兌現，還將原有的補裝方案替換成價值人民幣2,300元的代金券，而在保時捷4S店自行加裝電子轉向的費用則是約人民幣3萬元，這讓不少車主氣憤不已，並逐漸演化成了集體維權。

報導指出，「減配事件」加上保時捷面對消費者時表現出的傲慢態度，影響了中國消費者對保時捷的觀感。但更關鍵的因素是，恐怕是中國消費者正在快速從傳統油車轉向新能源汽車。

據中國汽車工業協會日前公布的統計數據，11月，中國汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛。當月，新能源汽車產銷首次雙雙突破百萬輛，產量為107.4萬輛，銷量為102.6萬輛，年比增幅分別為39.2%和30%。

統計顯示，今年1至11月，中國新能源汽車產銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，年比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。

中國新聞周刊引述分析人士看法指出，在電動化轉型大潮下，傳統汽車品牌的高度溢價不再被年輕消費者認可，尤其是（人民幣）百萬級豪華車，受到的衝擊最為明顯，再加上傲慢的態度，進一步敗光了消費者對保時捷的好感。