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通用汽車自動駕駛部門Cruise裁員1/4 現在目標是開發L4服務

編譯季晶晶／即時報導
通用汽車無人駕駛部門Cruise裁員900人，占員工總數約四分之一。(美聯社)
通用汽車無人駕駛部門Cruise裁員900人，占員工總數約四分之一。(美聯社)

財經網站CNBC報導，通用汽車（General Motors）旗下虧錢的無人駕駛計程車部門Cruise周四在內部宣布將解雇900人，占員工總數24%。另根據提交給密西根州州政府的文件，通用汽車將在該州裁員1300人，因為這些工人組裝的車款停產。

Cruise此次裁員是這家新創公司的最新動盪。前一天才有九位「關鍵」高層被解職，作為對10月2日舊金山發生一起意外事故的回應，在那次事故裡，一名行人先被另一輛汽車撞飛，落入Cruise無人駕駛車的行駛路線，又遭拖行20英尺。加州車輛管理局已暫停Cruise無人駕駛車輛的測試許可。

Cruise大部分股權握在通用汽車手裡，自8月獲准在舊金山提供全天候機器人計程車服務以來，發生了一系列安全問題和事故。

根據Cruise的一名代表，該公司現在的目標是開發完全無人駕駛的L4服務，並在一個城市重新啟動叫車服務。

至於通用在密西根州的裁員，規模較大的是在Orion組裝廠負責生產雪佛蘭Bolt車款的945名勞工，這已是預料中事。Bolt今年底停產，最後生產日訂於12月18日當周，明年1月1日開始裁員。Orion組裝廠會改造用來生產電動卡車，預計2025年末重新投產。

通用另在Lansing Grand River組裝／沖壓工廠資遣369名工人，因該廠將不再生產雪佛蘭Camaro，不過這家組裝廠將繼續生產凱迪拉克轎車。

裁員 舊金山 密西根州

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