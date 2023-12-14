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車輛引擎蓋 高又斜 撞人致死率增45%

編譯徐薏茹／綜合報導
圖為拜登總統去年9月訪問底特律通用汽車廠時，聆聽通用執行長巴拉介紹雪佛蘭Silverado電動重型皮卡。(路透)
圖為拜登總統去年9月訪問底特律通用汽車廠時，聆聽通用執行長巴拉介紹雪佛蘭Silverado電動重型皮卡。(路透)

根據非營利組織「公路安全保險協會」(Insurance Institute for Highway Safety, 簡稱IIHS)的新研究，與引擎蓋傾斜的較小車輛相比，引擎蓋高度超過40吋的貨車及休旅車在行人碰撞意外中造成的死亡人數多出約45%。

先前的研究已表明，休旅車和皮卡車與行人碰撞意外中較高的死亡風險相關，但新研究關注引擎蓋高於40吋的車輛風險，並使用近1萬8000起車禍的數據。

美國全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration , NHTSA)13日公布的統計顯示，繼新冠疫情期間交通死亡人數急劇上升後，今年前九個月因車禍死亡人數減少到3萬435人，下降了4.5%。不過，交通死亡人數仍高於疫情前的水平，但低於2022年前九個月的3萬1880人。

而自疫情解封以來，行人死亡增加的速度超越全美整體交通致死增加的速度。

全國公路交通安全管理署的數據顯示，2021年行人死亡人數躍升13%達7342人，是自1981年以來的最高點，騎乘自行車死亡的人數增加5%達985人，是自1975年以來的最高點。

自從2009年達到最低點以來，行人死亡人數已經增加80%，占所有交通死亡的17%。

引擎蓋高大的車輛是美國一些暢銷車款的特色，如福特汽車的Ford Super Duty皮卡車、凱迪拉克(Cadillac) Escalade等大型休旅車。

IIHS的研究發現，高大而笨重的車(如大型皮卡車)在與行人碰撞時，造成死亡的機率高出43.6%；高大且有傾斜引擎蓋的汽車，其造成行人死亡的機率高出45%；至於Mazda CX-9 SUV或Chevrolet Colorado等中等高度、前端笨重的汽車，造成行人死亡的機率多出近26%。

IIHS研究指出，「汽車製造商可以透過設計更低、更傾斜的車輛前端構造，讓車輛對行人更友善，NHTSA可以考慮在新車評估計畫(New Car Assessment Program)或法規中評估引擎蓋高度與笨重的車頭問題」。

今年前九個月因車禍死亡人數減少到3萬435人，但仍高於疫情前的水平。(美聯社)
今年前九個月因車禍死亡人數減少到3萬435人，但仍高於疫情前的水平。(美聯社)

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