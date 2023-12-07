歐盟強攻電動車電池產業 擬提撥32.3億補助設廠

雷諾汽車上月15日在活動中展示的電動車AmpR Small平台。（路透）

歐盟 執委會6日提案補助電動車 電池產業，將提撥30億歐元（約32.3億美元）補助金，希望扶植歐盟電池業快速開展，追上中國。

經費來源是歐盟的創新基金（Innovation Fund），該基金的錢由銷售碳排許可證而來。30億歐元補助計劃提供至2026年底，將核發給最有效率、最永續的電池製造。補助案還需要會員國多數決通過，才能定案，但執委會官員相信迅速就能敲定，因為德國與其他約20國將同意。

法國對此提案有意見，警告可能會被英國不當利用，以後又會再生事端。法國本身已積極支持電池業設廠，現已有多個建廠方案在進行，包括中國遠景動力（Envision AESC）的設廠案，以及台灣輝能科技（ProLogium Technology）的52億歐元投資案，該案將獲得法國政府補助15億歐元。

歐盟這項補助電池業提案，是解決與英國之間電動車關稅 問題的一部分。英國脫歐後，根據歐盟與英國簽署的貿易合作協議（TCA），本要自明年元旦起，對電動車貿易課徵10%的關稅。現在提議延後實施，一大關鍵就在電動車電池。

歐英TCA原本規定，自明年元旦起，以電動車的零件價值，在歐盟或英國製造的比重提高至45%，才能豁免這10%關稅。然而，光是電池這個零組件，就占零件價值的30%～40%，因此基本上，一輛電動車若使用歐盟或英國以外地區製造的電池，就很難符合關稅豁免資格。

歐盟一位官員表示，歐盟國家現在面臨的問題就是沒有足夠的電池或是沒有足夠的化學品，「我們希望電池在歐洲或英國製造，但我們還沒能走到那個階段」，政策目標是，歐盟產業70%的需求能獲得本土供應。

歐盟執委會提案暫緩實施關稅，同時提供電池製造商補助，受到雷諾汽車、賓士汽車的歡迎。雷諾執行長兼歐洲汽車業團體Acea總裁的德梅奧（Luca de Meo）說，「我們就是需要多一點點時間」。

瑞典電池製造商Northvolt也歡迎歐盟提案，認為「如果正確運用，這個補助機制可推動生產更多永續電池，帶給歐洲競爭優勢，同時實現巴黎氣候協定的目標」。