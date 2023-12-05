車門會自己打開 Ford與Lincoln召回Fiesta、Fusion和MKZ

Ford Fusion。(取材自Ford)

相信對Ford車系有研究的人肯定有聽過「祖傳六角鎖」這個詞，意旨Ford旗下每個年代總是會有幾批車，出現車門關不起來的情況，如今這情況又再次重現。Ford和Lincoln在美國召回4萬5173輛汽車，因為這些車的車門可能會在行駛中打開。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據，2015年Ford Fiesta、2016年Ford Fusion和2016年Lincoln MKZ的車門鎖內有一個可能斷裂的零件。如果發生這種情況，車門可能會在駕駛時打開，增加受傷或撞車的風險。

NHTSA表示，在環境溫度較高的地區，門鎖棘爪彈簧片很容易破裂和失效。這也能解釋為什麼召回集中在這些較低緯度的地區。如，阿拉巴馬州、阿肯色州、亞利桑納州、加州、佛州、喬治亞州、夏威夷州 、路易斯安納州、密西西比州、新墨西哥州 、內華達州、奧克拉荷馬州 、俄勒岡州、南卡羅來納州、德州、猶他州、華盛頓州、波多黎各、美屬薩摩亞、關島、北馬裡亞納群島（塞班島）和美屬維京群島。

Ford Fiesta。(取材自Ford)

Ford在8月意識到了門鎖有缺陷，一項調查確定，早期的召回可能沒有確定正確的「清潔點」以確保所有受影響的車型都有召回。這導致Ford與零件供應商並須一起審查Fusion、Fiesta和MKZ的記錄，以確定適當的清潔點，並使用發貨數據、估計現有庫存和已知產量來確定耗盡庫存所需的時間。

雖然最初似乎有一些車輛發生問題，但Ford尚未發現因該問題而造成的任何傷害或事故。話雖如此，2015年10月至2023年10月期間發生了14起保固索賠和39起投訴案件。

Lincoln MKZ。(取材自Lincoln)

Fusion、Fiesta和MKZ的車主將收到郵件通知，可將車輛帶到經銷商，然後由經銷商檢查門鎖日期代碼，看看它們是否符合召回區間。如果是那一批時間的料號，所有四個門鎖都能免費做更換。