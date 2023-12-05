我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

車門會自己打開 Ford與Lincoln召回Fiesta、Fusion和MKZ

記者趙駿宏／即時報導
Ford Fusion。(取材自Ford)
Ford Fusion。(取材自Ford)

相信對Ford車系有研究的人肯定有聽過「祖傳六角鎖」這個詞，意旨Ford旗下每個年代總是會有幾批車，出現車門關不起來的情況，如今這情況又再次重現。Ford和Lincoln在美國召回4萬5173輛汽車，因為這些車的車門可能會在行駛中打開。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據，2015年Ford Fiesta、2016年Ford Fusion和2016年Lincoln MKZ的車門鎖內有一個可能斷裂的零件。如果發生這種情況，車門可能會在駕駛時打開，增加受傷或撞車的風險。

NHTSA表示，在環境溫度較高的地區，門鎖棘爪彈簧片很容易破裂和失效。這也能解釋為什麼召回集中在這些較低緯度的地區。如，阿拉巴馬州、阿肯色州、亞利桑納州、加州、佛州、喬治亞州、夏威夷州、路易斯安納州、密西西比州、新墨西哥州、內華達州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、南卡羅來納州、德州、猶他州、華盛頓州、波多黎各、美屬薩摩亞、關島、北馬裡亞納群島（塞班島）和美屬維京群島。

Ford Fiesta。(取材自Ford)
Ford Fiesta。(取材自Ford)

Ford在8月意識到了門鎖有缺陷，一項調查確定，早期的召回可能沒有確定正確的「清潔點」以確保所有受影響的車型都有召回。這導致Ford與零件供應商並須一起審查Fusion、Fiesta和MKZ的記錄，以確定適當的清潔點，並使用發貨數據、估計現有庫存和已知產量來確定耗盡庫存所需的時間。

雖然最初似乎有一些車輛發生問題，但Ford尚未發現因該問題而造成的任何傷害或事故。話雖如此，2015年10月至2023年10月期間發生了14起保固索賠和39起投訴案件。

Lincoln MKZ。(取材自Lincoln)
Lincoln MKZ。(取材自Lincoln)

Fusion、Fiesta和MKZ的車主將收到郵件通知，可將車輛帶到經銷商，然後由經銷商檢查門鎖日期代碼，看看它們是否符合召回區間。如果是那一批時間的料號，所有四個門鎖都能免費做更換。

奧克拉荷馬州 夏威夷州 新墨西哥州

上一則

日本為第4級自駕車上路鋪路 將指定專用頻譜頻寬

延伸閱讀

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開
少年疑酒駕超速 5乘客被甩車外1死

少年疑酒駕超速 5乘客被甩車外1死
近期活動

近期活動
疑精神異常 新州34歲男弒雙親

疑精神異常 新州34歲男弒雙親

熱門新聞

在美國加州特斯拉門市展示的cybertruck。（路透）

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

2023-11-30 19:09
電動車在撞車事故後修理費用往往很高。(路透)

電動車有意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

2023-12-04 02:51
上圖為大改款Toyota Camry，下圖為Toyota Camry TRD。(取材自Toyota)

V6引擎退場 大改款美規Toyota Camry 連TRD車型也汰除

2023-11-27 01:48
電動車製造商特斯拉位於加州費蒙特工廠的停車場上，都是自家產品。「消費者報告」調查顯示，電動車平均可靠性遠低於以傳統燃油動力汽車；2023年可靠度排行榜中，特斯拉在30個汽車廠牌中排名第14。(美聯社)

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

2023-11-30 00:21
高合汽車HiPhi A。(取材自高合汽車)

中國浮誇系電動超跑 高合汽車HiPhi A坐擁1305匹馬力

2023-11-26 01:35
凱瑟爾不只搭乘無人計程車，還挑戰坐在副駕駛座，更能看到駕駛座的方向盤在自動操控。（取材自YouTube）

舊金山試乘Google無人計程車 她嚇到「心臟快跳出來」

2023-12-02 01:15

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議