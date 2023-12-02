舊金山試乘Google無人計程車 她嚇到「心臟快跳出來」

凱瑟爾不只搭乘無人計程車，還挑戰坐在副駕駛座，更能看到駕駛座的方向盤在自動操控。（取材自YouTube）

計程車穩定行駛在街道上，不過仔細一看，駕駛座竟然沒有坐人，這可不是科幻電影的畫面，而是舊金山 推出的無人駕駛計程車。一名旅遊作家到舊金山挑戰搭無人計程車，將過程拍成影片，直說自己心臟都快跳出來。

據每日郵報（Daily Mail）報導，旅遊作家凱瑟爾（Jo Kessel）親自搭乘無人計程車，並將過程拍攝影片，為該報撰寫分享整趟經歷。凱瑟爾於文中提到，她搭乘的是Google 旗下的出租車 公司Waymo One的無人計程車。該公司耗時超過15年，並試駕超過2000萬英里，才讓這項服務正式上路。

凱瑟爾利用應用程式（APP）叫車後，車子很快就在5分鐘左右抵達。這是一輛Jaguar的計程車，車頂上方有閃耀炫目的燈光，車頭和車尾也都裝設感測器。凱瑟爾坐上副駕駛座以後，只要點擊螢幕上的「開始駕駛」，車輛就會開始自動行駛，不論是直行或轉彎都難不倒AI駕駛。

凱瑟爾說這整趟體驗都很像科幻片，影片中還可以看到車輛在轉彎時方向盤不斷地自動轉動，由於舊金山的地形有很多丘陵，整趟旅程中對她來說就像坐雲霄飛車一樣上上下下，凱瑟爾原本很忐忑，不過無人計程車卻比她想像中更平穩。

她表示，Waymo的無人計程車設定了20英里/小時的時速（約32公里/小時），煞車時也非常穩定，她認為比起真人駕駛的計程車來說，無人計程車感覺更安全，因為身為女性的她不用擔心與男性單獨共處一室，甚至連價錢都很合理。