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驚訝嗎…全球最大的豪華車生產國居然不是德國

記者陳威任／即時報導
賓士全球生產網路中最先進的海外生產基地「北京奔馳順義工廠」。（取材自北京奔馳網頁）
賓士全球生產網路中最先進的海外生產基地「北京奔馳順義工廠」。（取材自北京奔馳網頁）

在很多人的心目中，德國車與豪華車印象深入人心，不論是BMW、Posche、賓士或是Audi，都是讓人嚮往的豪華車款。但在全球化的今天，擁有許多豪華品牌的德國，卻不是全球最大的豪華車生產國，轉而前往生產成本更低、同時擁有更大潛力的市場是當代顯學，儘管BMW、賓士或是Audi在全球擁有強大的影響力，但德國並不是豪華汽車的主要生產國，但世界上銷售的大多數高檔/豪華汽車都來自中國。

JATO Dynamics收集的數據顯示，2023年上半年，中國製造的豪華汽車銷售量佔全球銷售量的近29%。 對於任何此類品牌來說，中國都是必須的。尤其中國市場本身對豪華汽車、MPV和SUV就有著巨大的需求，這意味著大多數豪華級距市場的品牌已經在當地生產產品。

全新BMW iX3的生產作業是由中國華晨寶馬負責。（取材自BMW）
全新BMW iX3的生產作業是由中國華晨寶馬負責。（取材自BMW）

事實上，這三個德國高端品牌的銷售量約有三分之一是在中國生產的 有些甚至在中國生產並外銷到其他國家市場，例如BMW iX3。

排名第二的是德國，該國在歐洲和全球市場銷售的豪華汽車生產中仍然佔據重要地位。Audi A4、賓士C-Class、E-Class、GLC、S-Class以及BMW3系列、5系列、7系列等傳統車型通常來自德國廠。該行業對德國經濟至關重要，德國知道透過生產豪華汽車可以保持獲利能力。

全新BMW iX2純電小跑旅於德國Regensburg工廠進行生產作業。（取材自...
全新BMW iX2純電小跑旅於德國Regensburg工廠進行生產作業。（取材自BMW）

美國、日本和匈牙利是另外三個仍從事豪華汽車生產的國家。美國及日本自2022年的數據以來一直保持其地位，但匈牙利已經逐漸成長，甚至超越瑞典，成為豪華車的第五大生產國，更成為包括Audi和賓士等C級距高級車型的重要生產地。

德國 日本 瑞典

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